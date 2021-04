Đảm bảo công bằng giữa các ứng cử viên

Sáng 26.4, tại phiên họp lần thứ 4 của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBBC tỉnh Phan Việt Cường công bố Nghị quyết về danh sách chính thức 91 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021- 2026) tại 23 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBBC tỉnh Phan Việt Cường chủ trì phiên họp thứ 4 của UBBC tỉnh sáng 26.4. Ảnh: VINH ĐOAN

Quyền lựa chọn của cử tri

Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực UBBC tỉnh cho biết, trong 91 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X, có cơ cấu thành phần như sau: phụ nữ 42/91, (tỷ lệ 46,15%); người ngoài Đảng 15/91 (16,48%); người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 29/91 (31,87%); người dân tộc thiểu số 11/91 (12,09%); tái cử 29/91 người (31,9%).

Nói về việc phân bổ ứng cử viên tại 23 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh khóa X, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca - Phó Chủ tịch UBBC tỉnh cho rằng, không có quy định phải dựa trên những cơ sở nào để phân bổ ứng cử viên HĐND tỉnh khóa X về các đơn vị bầu cử của tỉnh. Nhưng ở đây, phải bảo đảm rằng sau ngày 23.5.2021, tất cả 23 đơn vị bầu cử, nếu ứng cử viên trúng cử thì các đại biểu dân cử đều xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri ở khu vực đó.

Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Võ Xuân Ca khẳng định, việc phân công ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X về 23 đơn vị bầu cử như nghị quyết được Chủ tịch UBBC tỉnh công bố tại phiên họp lần thứ 4 đều đảm bảo sự công bằng giữa các ứng cử viên. Trong thời gian từ ngày 28.4 đến trước ngày bầu cử một ngày, tất cả ứng cử viên đều có quyền vận động cử tri bầu chọn cho mình.

Theo luật định, trong số 91 ứng cử viên, cử tri sẽ bầu chọn 57 người vào HĐND tỉnh khóa X. Như vậy, đương nhiên có người trúng cử và có người không trúng cử. Đây cũng là điều bình thường, bởi cử tri có quyền lựa chọn người xứng đáng, người mình tin tưởng nhất để bỏ lá phiếu bầu vào HĐND tỉnh khóa X vào ngày 23.5 tới.

“Điều quan trọng nhất là nếu ứng cử viên trúng cử sẽ đại diện được cho cử tri khu vực bỏ phiếu bầu chọn cho mình. Chứ không phải ứng cử viên đang công tác ngành này hoặc ở địa phương nào thì được phân bổ về đơn vị bầu cử đó để cử tri bầu chọn. Việc phân bổ ứng cử viên về 23 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X có sự đồng đều, công bằng giữa tất cả ứng cử viên” - ông Ca nói.

Chuẩn bị cho bầu cử sớm

Đối với cấp huyện, bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện tổ chức đã thống nhất lập danh sách 921 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa mới. Trong đó, phụ nữ có 390/921 người (tỷ lệ 42,3%); có 85/921 người ngoài Đảng (9,2%); có 402 người trẻ tuổi (43,6%); có 183/921 người dân tộc thiểu số (19,9%); có 300/921 người tái cử (32,6%). Còn ở cấp xã, Hội nghị hiệp thương lần 3 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức thống nhất lập danh sách 8.862 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong số này, nữ chiếm tỷ lệ 37,1%; người ngoài Đảng chiếm 15%; người trẻ tuổi chiếm 53,9%; người dân tộc thiểu số chiếm 18,9% và người tái cử chiếm 40%.

Ngày 22.4, Hội đồng Bầu cử quốc gia có công văn về việc cho phép tổ chức bầu cử sớm tại 24 khu vực bỏ phiếu ở 6 xã biên giới thuộc huyện Nam Giang. Tại phiên họp lần thứ 4 của UBBC tỉnh đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành viên UBBC tỉnh và thành viên Tổ giúp việc UBBC tỉnh tham gia các đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử sớm tại các xã La Êê, La Dêê, Đắc Pre, Đắc Tôi, Đắc Pring, Chơ Chun (Nam Giang) vào ngày 16.5 tới.

Chủ tịch UBBC tỉnh Phan Việt Cường giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên UBBC tỉnh, tham mưu UBBC tỉnh hoàn chỉnh thông báo phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành viên UBBC tỉnh dự và chỉ đạo bầu cử sớm tại huyện Nam Giang và phân công lãnh đạo tỉnh dự khai mạc, tham gia bỏ phiếu ở khu vực đăng ký cử tri; kiểm tra công tác bầu cử trước, trong và sau ngày bầu cử 23.5. Cùng với đó, kiểm tra kỹ lần cuối đối với tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND tỉnh trước khi in ấn, gửi các địa phương niêm yết theo quy định.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành liên quan, đồng chí Phan Việt Cường yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh và Sở Y tế tổ chức tuyên truyền về phòng chống Covid-19, chủ động xây dựng phương án tổ chức bầu cử trong điều kiện có dịch bùng phát để cử tri an tâm tham gia đi bầu cử, vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các ngành và địa phương liên quan tăng cường kiểm soát đường biên, đường mòn, lối mở, bổ sung lực lượng cho các chốt kiểm soát; kiểm soát chặt chẽ người và hàng hóa nhập cảnh qua cửa khẩu nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hôi trước, trong và sau ngày bầu cử. Toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai tổ chức chất lượng hội nghị tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

“Thành viên UBBC tỉnh tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử sớm tại huyện Nam Giang vào ngày 16.5 tới thành công tốt đẹp. Sau ngày bầu cử, đề nghị UBBC huyện Nam Giang tổ chức họp rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp để tổ chức thành công cuộc bầu cử ngày 23.5 tới. Cơ quan thường trực UBBC tỉnh tống hợp kết quả công tác bầu cử sớm ở Nam Giang, thông báo đến UBBC các huyện, thị, thành phố, UBBC các xã, phường, thị trấn đánh giá những thuận lợi, khó khăn, những nội dung cần rút kinh nghiệm nhằm tổ chức tốt cuộc bầu cử tại các địa phương trong toàn tỉnh” - đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh.