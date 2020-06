“Đất thép” Núi Thành đổi thay từng ngày, không chỉ đo đếm bằng “bộ khung” tiêu chí, mà còn ghi dấu hành trình đầy nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện trong chặng đường hướng đến dáng hình thị xã. Đích đến đang rất gần…

Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh luôn được lãnh đạo huyện xác định là nhiệm vụ hàng đầu nhằm tạo ra sự tăng trưởng, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Ảnh: C.Đ

Khẳng định vị thế động lực

Chuyển động nhộn nhịp của cả một vùng công nghiệp rộng lớn, đứng đầu toàn tỉnh đã là hình ảnh quen thuộc của Núi Thành từ nhiều năm nay. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dấu ấn của đổi thay càng rõ nét hơn, đều khắp từ phố thị xuôi về các xã ven biển, hay ngược lên vùng núi Tam Sơn, Tam Trà.

Nằm ở vị trí trung điểm, giao thoa giữa hai vùng bắc nam, đồng thời là một trong số ít các đô thị có đầy đủ loại hình giao thông gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không với hệ thống giao thông trọng điểm ngày càng hoàn thiện: quốc lộ 1A, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường ven biển, cảng biển Kỳ Hà, sân bay Chu Lai, nhà ga Núi Thành là thời cơ thuận lợi để địa phương này trở thành đầu mối lưu thông quan trọng.

Không chỉ thế, cơ chế thu hút đầu tư cùng những nỗ lực trong hoàn thiện hạ tầng giúp Núi Thành nhanh chóng củng cố vị thế trong vùng trọng điểm kinh tế của miền Trung.

Đến nay, trên địa bàn Núi Thành có 115 dự án công nghiệp với tổng mức đầu tư 39.101 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 17.285 lao động. Sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng trưởng khá; năm 2020 giá trị ước đạt 2.879 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 4,57%/năm; sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt 43.870 tấn, tăng 12,5% so với năm 2015. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 5 năm (2016 - 2020) ước đạt 49.196 tỷ đồng, tăng bình quân 14,17%/năm, chiếm tỷ trọng 43,79% toàn tỉnh.

“Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo” là quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Núi Thành trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, tạo tiền đề cho giai đoạn chuyển mình trong những năm tới.

Dấu ấn của nhiệm kỳ, bên cạnh tốc độ tăng trưởng cao và phát triển toàn diện nền kinh tế, còn ở sự chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng giá trị thương mại, dịch vụ, công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Núi Thành tiếp tục là địa phương dẫn đầu trong thu ngân sách. Tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế ước đến năm 2020 đạt 80.095 tỷ đồng, tăng bình quân 10,2%/năm.

Thành quả của những tính toán chiến lược trong suốt nhiệm kỳ ghi dấu bằng những bước dài trong tăng trưởng về mọi mặt, với một diện mạo xoay chuyển diệu kỳ. Dân cư được quy hoạch, sắp xếp bài bản, chuẩn bị cho chặng đường dài tiếp theo.

Cùng với đó, hạ tầng giao thông, điện, đường, trường, trạm hoàn thiện hơn, thị trấn Núi Thành sôi động hẳn. Học sinh sải bước đến trường trên những vỉa hè lát gạch, người dân cũng dần quên cảnh nắng bụi mưa bùn, dịch vụ ngày càng phát triển, mọi nhu cầu được đáp ứng.

Không tách rời khối phát triển chung đó, các xã từ bãi ngang đến vùng núi nhanh chóng tận dụng cơ hội của riêng mình, và ngày càng mở rộng sang nhiều lĩnh vực. Nơi đây cũng là trung tâm tạo lực hút, chia sẻ trực tiếp các thông tin khoa học sản xuất, hoạt động kinh tế, liên kết các điểm du lịch, dịch vụ khu vực phía nam Quảng Nam và Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Chạm đến “giấc mơ”

Những điều kiện cần cho một thị xã năng động đã và đang được định hình. Ông Nguyễn Văn Mau - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, trong suốt nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện đã tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ngày càng tăng, riêng nguồn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện quản lý thực hiện được 1.921 tỷ đồng (tăng 171,71% so với giai đoạn 2010 - 2015).

Ngoài ra, hạ tầng kỹ thuật đã có bước thay đổi căn bản, cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp không ngừng được đầu tư mở rộng, hệ thống hạ tầng xã hội hành chính, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, công viên, hoa viên cây xanh, nghĩa trang... được đầu tư khang trang. Nhiều khu dân cư đã được xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, phát triển nông thôn trên địa bàn Núi Thành.

Chất lượng giáo dục ngày càng nâng lên, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được quan tâm thường xuyên với tỷ lệ lao động được đào tạo nghề đạt 82%. Đảng bộ huyện cũng đã chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ đội ngũ cán bộ công chức, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong cải thiện môi trường đầu tư, huyện Núi Thành tập trung cho tái định cư, bồi thường và giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ triển khai đầu tư các dự án; chỉ đạo mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ các nhà đầu tư.

Núi Thành đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung đô thị đến năm 2030 trên phạm vi toàn huyện, định hướng đến đô thị loại IV, loại III; quy hoạch chung xã đảo Tam Hải; quy hoạch chi tiết khu trung tâm thể thao, khu dân cư, khu tái định cư. Đồng thời phối hợp điều chỉnh quy hoạch chung Khu Kinh tế mở Chu Lai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng đến đô thị loại II, bổ sung Cảng biển Chu Lai vào quy hoạch loại I.

“Diện mạo đô thị Núi Thành đã có nhiều khởi sắc. Thời điểm hiện tại, thị trấn Núi Thành mở rộng đã đạt các tiêu chuẩn công nhận đô thị loại IV, một số tiêu chí đã đạt chuẩn đô thị loại III và đang làm thủ tục để công nhận. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm từ 7,16% (năm 2015) xuống còn 1,92% (năm 2019), năm 2020 còn 0,26% hộ nghèo (trừ hộ nghèo bảo trợ xã hội). Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được tăng cường; giữ vững ổn định chính trị - xã hội và trật tự an toàn trên địa bàn huyện” - ông Mau nhấn mạnh.