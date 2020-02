Đề án bố trí công an chính quy về xã: Khẩn trương thực hiện

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường tại cuộc họp của UBND tỉnh với một số sở, ngành, đại diện lãnh đạo các huyện Nông Sơn, Quế Sơn, Hiệp Đức về tình hình sáp nhập xã; việc thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp sáng 13.2. Ảnh: N.Đ

Thực hiện còn chậm

Qua tổng hợp báo cáo, Sở Nội vụ cho biết, đến ngày 31.1.2020 đã có 48/216 xã, thị trấn được bố trí lực lượng công an chính quy. Trong đó, 10 thị trấn thành lập đồn công an chính quy; 38 xã đã bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, cụ thể trưởng công an xã có 38 người, phó trưởng công an xã có 23 người và 46 công an viên thường trực. Hiện nay, còn 165 xã, thị trấn phải tiếp tục bố trí công an chính quy.

Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, khi nào Công an tỉnh thực hiện bố trí công an chính quy thì sở sẽ phối hợp giải quyết sắp xếp công an xã dôi dư. Căn cứ số lượng cán bộ, công chức cấp xã được giao theo Nghị định số 34, dự kiến sẽ bố trí sang chức danh công chức khác đối với 122 trường hợp; có 18 trường hợp sẽ nghỉ hưu đúng tuổi, trước tuổi và nghỉ thôi việc và dôi dư 31 trường hợp. Đối với phó trưởng công an xã và công an viên thường trực sẽ thực hiện bố trí sang chức danh người hoạt động không chuyên trách khác nếu đảm bảo các điều kiện về chính trị, chuyên môn hoặc giải quyết nghỉ dôi dư theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cho biết, Quảng Nam được đánh giá là một trong 19 địa phương thực hiện chậm Đề án bố trí công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã. Đến nay, 18/18 công an huyện, thị, thành phố xây dựng đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã và đã được chủ tịch UBND cùng cấp phê duyệt. Đây là tiền đề hết sức quan trọng để Công an tỉnh tiến hành bố trí lại lực lượng, bố trí công an xã chính quy, thực hiện yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Trong đề án trước đây, chia làm hai giai đoạn thực hiện, giai đoạn đầu đến ngày 31.3.2020, sẽ bố trí công an chính quy về 38 xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; ở giai đoạn 2 sẽ hoàn thành đối với các địa phương còn lại vào cuối năm 2021. Căn cứ đề án trước đây, Công an tỉnh đã điều động 110 chiến sĩ công an về đảm nhiệm chức danh công an xã.

“Để hoàn thành việc bố trí công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã trước ngày 1.4.2020 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho điều chỉnh lại phương án trước đây” - Đại tá Nguyễn Đức Dũng nói.

Phấn đấu hoàn thành

Cũng theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng, khó khăn hiện nay của Công an tỉnh là có địa phương làm rất tốt nhưng cũng có một số địa phương chưa thật sự quyết liệt với việc thực hiện đề án và chưa bố trí, sắp xếp lại trưởng công an xã nên chưa thể đưa lực lượng công an chính quy về xã. Đại tá Dũng khẳng định, lực lượng công an có sẵn, nhưng để thực hiện tốt đề án với điều kiện là các địa phương phải tiến hành bố trí, sắp xếp lại cán bộ. Hiện nay, còn 31 trường hợp các địa phương chưa có phương án bố trí, sắp xếp. Có địa phương miền núi đặt vấn đề chờ tổ chức thành công đại hội đảng bộ xã rồi mới triển khai thực hiện đề án.

“Đề nghị Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy quan tâm chỉ đạo các địa phương cơ cấu trưởng công an xã tham gia ban chấp hành đảng bộ xã để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở...” - Đại tá Nguyễn Đức Dũng phát biểu.

Giải đáp làm rõ thêm các vấn đề được thảo luận tại cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nêu rõ, việc thực hiện công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã đã có các văn bản chỉ đạo, đôn đốc của Trung ương. Đồng thời cho rằng, xuất phát từ tình hình thực tiễn, toàn tỉnh nên thống nhất chọn phương án điều động tất cả công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã. Sau khi thực hiện hoàn thành đề án này, theo lộ trình, tiếp tục đưa lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh phó trưởng công an xã, công an viên thường trực.

“Toàn tỉnh phấn đấu, quyết tâm thực hiện hoàn thành đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trong quý I.2020” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng theo dõi thông tin ở một số tỉnh cho thấy việc triển khai đề án này đã phát huy hiệu quả rất tốt. Công an chính quy về xã trực tiếp giải quyết bài bản ngay từ cơ sở các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, không để phát sinh điểm nóng. Tinh thần của tỉnh là quyết tâm thưc hiện, nhiệm vụ này được ưu tiên và phải hoàn thành trong quý I này. Các địa phương chưa có phương án bố trí đối với 31 trường hợp được nêu phải khẩn trương tính toán thực hiện.