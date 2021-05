Để cử tri an tâm đi bầu cử

Ủy ban Bầu cử (UBBC) các cấp của tỉnh chuẩn bị nhiều phương án nhằm tổ chức thành công cuộc bầu cử ngày 23.5 tới vừa đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Điện Bàn sáng 11.5. Ảnh: L.D

Diễn tập bầu cử

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho việc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, HĐND các cấp trên địa bàn thị xã Điện Bàn đã được chuẩn bị chu đáo. Việc tuyên truyền để nhân dân thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, tham gia bầu cử đông đủ, đảm bảo an toàn đang được Điện Bàn chú trọng thực hiện liên tục.

Tất cả xã phường bố trí xe tuyên truyền lưu động, đến từng khu dân cư tuyên truyền để nhân dân hiểu về việc không lơ là phòng chống dịch bệnh nhưng đảm bảo quyền bầu cử của mỗi công dân.

Ông Trần Úc - Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC thị xã Điện Bàn cho hay, các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức phải tuyệt đối đảm bảo an toàn, ứng cử viên phải được xét nghiệm Covid-19 trước khi tiến hành tiếp xúc cử tri vận động tranh cử.

“Điện Bàn đã chuẩn bị nhiều phương án bầu cử trong tình hình dịch bệnh, các phương án sẽ được diễn tập chậm nhất vào cuối tuần này. Việc bầu cử sẽ được thực hiện dàn trải từ 5 giờ sáng đến 19 giờ của ngày bầu cử, danh sách được lập theo khu phố, tổ dân cư đi bầu cử theo khung giờ quy định, tránh tập trung đông người vào một thời điểm, không chạy theo tiến độ thời gian.

Tất cả khu vực bỏ phiếu phải thực hiện sát khuẩn, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Tại tất cả khu vực bầu cử phải có mái che, bố trí ghế ngồi giãn cách để cử tri chờ đến lượt vào bỏ phiếu, không tập trung đông, chen chúc ngay tại điểm bỏ phiếu. Thị xã xây dựng nhiều kịch bản bầu cử dự phòng cho nhiều tình huống sẽ xảy ra khi dịch bệnh diễn biến phức tạp” - ông Trần Úc nói.

Tuyên truyền trực quan về bầu cử tại trung tâm huyện Núi Thành. Ảnh: V.Đ

Trong bối cảnh đã xuất hiện ca dương tính với Covid-19 ở thị xã Điện Bàn, phương án bầu cử trong tình hình dịch bệnh đang được Điện Bàn xây dựng cụ thể. Trong đó, có phương án tổ chức bầu cử cho người thuộc diện F1 ở khu cách ly, người ở địa phương nằm trên địa bàn khu cách ly thì có thùng phiếu phụ, tổ bầu cử mang tới cho cử tri bỏ phiếu bầu.

Nếu người cách ly mà thuộc diện vãng lai có thùng phiếu phụ mang tới cho cử tri bầu cử 2 cấp; người thuộc diện F2 cách ly tại nhà thì thùng phiếu được mang đến tận nhà cho cử tri thực hiện quyền bầu cử. Thậm chí Điện Bàn đã xây dựng phương án bầu cử cho cả khu dân cư trong trường hợp bị phong tỏa. “Điện Bàn đã có ca dương tính nên thị xã không loại trừ phương án nào cả” - ông Úc nói.

Tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở Điện Bàn vào hôm qua 11.5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh lưu ý, trên địa bàn thị xã đã xuất hiện ca dương tính với Covid-19, không thể lơ là trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, do đó địa phương phải luôn trong tình thế sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra tuyệt đối an toàn.

“Điện Bàn tổ chức diễn tập bầu cử trong điều kiện dịch bệnh là một bước chuẩn bị tốt để chủ động ứng phó mọi tình huống có thể xảy ra” - ông Dũng nói.

Chuẩn bị nhân sự thay thế

Theo ông Trần Xuân Vinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh, trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử, UBBC tỉnh chỉ đạo UBBC các cấp chủ động dự báo tình hình, xây dựng các kịch bản, phương án phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Trong đó, yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cụ thể tại các điểm bầu cử phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thực tế. Tiến hành tổ chức kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các đơn vị công tác phòng chống dịch Covid-19 trước và trong thời gian diễn ra bầu cử; kịp thời phản hồi vướng mắc ngay đến Thường trực UBBC tỉnh để xem xét giải quyết, không để xảy ra sai sót, ảnh hưởng đến tiến độ cuộc bầu cử. Đối với trường hợp thực hiện cách ly tập trung do dịch Covid-19 thì triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ theo hướng dẫn Trung ương, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, cử tri an tâm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình.

UBBC huyện Núi Thành cho biết, toàn huyện có 120 khu vực bỏ phiếu bầu cử. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBBC huyện đang lên kế hoạch sẽ bố trí một cán bộ y tế (bao gồm y tế thôn/bản) phụ trách công tác y tế một khu vực bỏ phiếu trong ngày bầu cử.

Ông Nguyễn Hữu Đạo - Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBBC huyện Núi Thành khẳng định, ngoài kế hoạch chuẩn bị lực lượng y tế thôn/bản đứng điểm tại 120 khu vực bỏ phiếu, UBBC huyện đã chuẩn bị phương án nhân sự thay thế nếu có đồng chí trong UBBC, Ban Bầu cử hoặc Tổ bầu cử bị xác định thuộc diện F1, F2 hoặc liên quan đến ca nhiễm Covid-19.

“Chúng tôi chuẩn bị 10 đồng chí thay thế, đã được tập huấn và có quyết định trước nếu cần thiết phải thay thế sẽ xử lý ngay, không để bị động” - ông Đạo nói.

Cũng theo ông Đạo, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên sẽ hạn chế số lượng cử tri dự tiếp xúc với người ứng cử và được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Công tác tuyên truyền trong thời gian tới sẽ được UBBC chú trọng hơn, linh hoạt dưới nhiều hình thức. Nhằm qua đó, thực hiện tốt hơn việc đưa thông tin của ứng cử viên đến cử tri.

Làm việc với đoàn kiểm tra số 4 của UBBC tỉnh mới đây, ông Nguyễn Tri Ấn - Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử huyện Núi Thành nói, kỳ bầu cử này khác biệt so với các kỳ bầu cử trước đây do dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp. Danh sách cử tri đã ghi, tuy vậy sẽ gặp khó hơn các kỳ trước do có một số người đã ghi phiếu nhưng trong bối cảnh có dịch bệnh sẽ không về bỏ phiếu được.

UBBC huyện chỉ đạo rà soát hết danh sách cử tri để giải quyết phù hợp theo luật định. Dù đã có chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia nhưng UBBC tỉnh cũng có sự chỉ đạo chung đối với các trường hợp cử tri đang bị cách ly ở các khu cách ly…

“Nếu thực hiện theo các bước của yêu cầu phòng chống dịch, tốc độ bầu cử sẽ rất chậm, do vậy khả năng kết thúc cuộc bầu cử theo luật sẽ khó khăn chung cho cả nước. Theo tôi, UBBC tỉnh đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia nghiên cứu lại thời gian kết thúc cuộc bầu cử cho phù hợp với tình hình” - ông Ấn kiến nghị.