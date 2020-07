Đi cùng sự phát triển của quê hương

Vượt qua những buổi đầu gian khó ở thời điểm vừa tái lập tỉnh, các thế hệ cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh đã không ngừng đóng góp tâm huyết, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Quảng Nam.

Viện KSND tỉnh đón nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 của Chính phủ. Ảnh: HÀN GIANG

Vượt khó, khẳng định vai trò

Ngày đầu thành lập, ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh có cơ cấu tổ chức gồm 7 phòng nghiệp vụ và 14 viện KSND cấp huyện với biên chế gồm 132 người. Trong 37 cán bộ công tác tại cơ quan Viện KSND tỉnh có 11 người được điều động từ các viện KSND cấp huyện lên và 26 cán bộ từ Viện KSND Quảng Nam - Đà Nẵng chuyển vào. Phần lớn cán bộ phải sống xa gia đình, gặp khó khăn về ăn ở, đi lại. Song, với tinh thần đoàn kết và nghị lực vượt khó, cùng với cả tỉnh, đội ngũ cán bộ KSND tỉnh đã bắt tay xây dựng ngành, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đạt được, năm 2015 ngành KSND tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; và đang trong thời gian đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Từ năm 2015 - 2019 đơn vị đều được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, Viện trưởng VKSND tối cao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Nam...

Ngành nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, sử dụng hợp lý đội ngũ công chức hiện có để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời tập trung cho công tác đào tạo, bồi dưỡng một số lượng lớn công chức theo tiêu chuẩn Luật Tổ chức Viện KSND và xây dựng cơ sở vật chất cho Viện KSND tỉnh cùng các viện KSND cấp huyện đã xuống cấp.

Đi cùng với sự trưởng thành của ngành KSND tỉnh từ những ngày đầu thành lập, ông Trần Đình Lân - nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh kể, còn nhớ thời điểm năm 1998 (lúc đó ông Lân là Trưởng phòng Kiểm sát xét xử án hình sự), tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, khiến tình hình an ninh trật tự ở những nơi này rất phức tạp.

Tại xã Trà Bui (Bắc Trà My), do tranh chấp lãnh địa khai thác, các nhóm đối tượng đã dùng quả nổ tự tạo, mã tấu, gậy... hỗn chiến giành địa bàn dẫn đến thương vong cho nhiều người. Đây là vụ án có gần 200 đối tượng tham gia đánh nhau, ở khu vực rừng núi xa khu dân cư. Đối mặt với cơ quan tư pháp, các đối tượng quanh co, không nhận tội. Đặc biệt, đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án không thừa nhận hành vi phạm tội.

Bằng kinh nghiệm trong thực tiễn công tác và bản lĩnh của mình, cán bộ Kiểm sát viên tỉnh được phân công thực hành quyền công tố xét xử đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng xét xử trong việc xét hỏi tại phiên tòa như: triệu tập nhân chứng, đối chất, cách ly từng nhóm đối tượng để xét hỏi, trưng vật chứng vụ án… Qua 4 ngày xét xử, đối tượng cầm đầu cùng đồng bọn đã phải cúi đầu nhận tội. Bản án tuyên được nhân dân đồng tình ủng hộ; qua đó, góp phần khẳng định uy tín, vai trò của cán bộ Kiểm sát viên ngay từ thời gian đầu tái lập tỉnh.

Bề dày thành tích

Suốt 23 năm qua, đi cùng hành trình xây dựng và phát triển quê hương, các thế hệ cán bộ Viện KSND tỉnh đã không ngừng học hỏi, nỗ lực cống hiến, góp phần vun bồi ngày một dày thêm các thành tựu trong hoạt động kiểm soát việc tuân theo pháp luật, thực hành quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp.

Ông Nguyễn Văn Quang - Viện trưởng Viện KSND tỉnh chia sẻ, từ khi thành lập đến nay, ngành Kiểm sát Quảng Nam đã giải quyết hàng chục nghìn vụ án hình sự; hàng trăm nghìn vụ án, việc dân sự; tham mưu tích cực cho cấp ủy, chính quyền giải quyết xử lý nhiều vụ việc bức xúc, khiếu nại kéo dài… Nhờ đó, góp phần có hiệu quả vào cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật ở địa phương và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chỉ tính riêng từ năm 2015 đến hết tháng 6.2020, toàn ngành Kiểm sát tỉnh đã thụ lý, giải quyết 8.500 nguồn tin về tội phạm; thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra trong lĩnh vực hình sự đối với 5.671 vụ/7.544 bị can; kiểm sát tạm giữ đối với 2.700 người và tạm giam đối với 4.536 bị can; đã truy tố tổng cộng 4.203 vụ/7.013 bị can; kiểm sát xét xử 5.805 vụ/9.159 bị cáo; kiểm sát giải quyết 21.635 vụ và 1.339 việc trong lĩnh vực dân sự.

“Khối lượng công việc đã giải quyết ở trên là bằng chứng sinh động nhất cho sự đoàn kết và quyết tâm của đội ngũ cán bộ ngành KSND tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ quyền con người, quyền công dân; tiếp tục khẳng định thêm niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các cơ quan tư pháp trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước” - ông Nguyễn Văn Quang chia sẻ.