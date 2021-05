Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề xuất giải quyết nhiều kiến nghị của công dân

Ngày 4.5, tại trụ sở Ban Tiếp dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Phan Thái Bình chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5.2021 của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Tại buổi tiếp, vợ chồng ông Đỗ Duy Hùng (trú thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ) phản ánh: Năm 2002, gia đình ông được giải tỏa trắng để làm khu nghỉ dưỡng Tam Thanh. Do chưa có đất tái định cư để bố trí nên chính quyền xã cho phép gia đình ông làm nhà trên diện tích còn dư của khu nghỉ dưỡng.

Đến năm 2019, ông Hùng lên hỏi bộ phận địa chính xã về sổ đỏ mới biết là không có sổ. Gia đình ông đề nghị làm lại sổ đỏ thì phải nộp số tiền lên đến gần 400 triệu đồng. Gia cảnh nghèo khó nên không có tiền để đóng làm sổ đỏ…

Qua nghiên cứu hồ sơ, theo Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Thái Bình, UBND TP.Tam Kỳ đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương cấp sổ đỏ cho hộ ông Hùng tại thửa số 373, tờ bản đồ số 13, diện tích 279,2m2 và thực hiện thu tiền sử dụng đất theo đơn giá đất ở tại thời điểm bồi thường.

Đồng thời cho biết, Văn phòng Đoàn ĐBQH sẽ có thông báo kết luận đề nghị UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì làm việc với UBND TP.Tam Kỳ để thống nhất hướng giải quyết. Trên cơ sở đó, đề xuất UBND tỉnh giải quyết dứt điểm và có trả lời cho vợ chồng ông Hùng biết chậm nhất ngày 30.5.2021.

Tiếp bà Trần Thị Bích Lan (phường Phước Hòa, TP.Tam Kỳ) liên quan đến yêu cầu bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Thẩm phán TAND TP.Tam Kỳ bồi thường tài sản bị thiệt hại tổng cộng 100 triệu đồng, theo Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Thái Bình, Văn phòng ĐBQH tỉnh tiếp nhận nội dung đơn và chuyển yêu cầu Chánh án TAND TP.Tam Kỳ giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời có báo cáo kết quả về Đoàn ĐBQH tỉnh theo dõi. Nếu không thỏa mãn với giải quyết của Chánh án TAND TP.Tam Kỳ, bà Lan có quyền khiếu nại lên Chánh án TAND tỉnh giải quyết.

Đối với nội dung kiến nghị của người dân thôn Phú Nam (xã Tam Xuân 2, Núi Thành) về việc tạm đình chỉ thi công sửa chữa đoạn kênh thủy lợi N33 vì lo ngại không đảm bảo an toàn giao thông khi hoàn thành, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Thái Bình cho biết: Sẽ chuyển các kiến nghị của người dân đến đơn vị quản lý tuyến kênh nhằm sớm có trao đổi với bà con để thống nhất hướng giải quyết trước mắt và lâu dài.

“Đơn vị quản lý đang bảo trì, sửa chữa do tuyến kênh xuống cấp, nhưng nếu tìm hiểu thấy mất an toàn như người dân phản ánh thì cần phải nghiên cứu, có phương án hợp lý, vừa đảm bảo nước tưới tiêu nhưng đặt sự an toàn cho người dân qua lại là trên hết” - ông Bình nhấn mạnh.