Đoàn kết và tự cường, ASEAN sẽ vượt lên các thách thức

(QNO) - Sáng 12.11, Hội nghị cấp cao Hiệp hội Các quốc gia khu vực Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra trực tuyến được khai mạc tại Hà Nội.

Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37. Ảnh: chinhphu.vn

Đây cũng là hội nghị cấp cao cuối cùng của Năm ASEAN do Việt Nam chủ trì tổ chức trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020.

Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong năm 2020, các nước ASEAN đều đã thể hiện bản lĩnh và quyết tâm, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Từ cam kết chính trị ở cấp cao nhất đến các biện pháp triển khai đồng bộ, nhịp nhàng của cả bộ máy cũng như giữa các quốc gia thành viên, chúng ta đã chứng kiến tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng của ASEAN được thể hiện mạnh mẽ trong phòng ngừa, kiểm soát Covid-19, khắc phục hậu quả dịch bệnh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh phục hồi kinh tế.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Dịch bệnh Covid-19 đã không thể cản trở tiến trình của Cộng đồng ASEAN; hợp tác trên 3 trụ cột chính (chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội) vẫn được triển khai tích cực, đúng tiến độ trong các kế hoạch tổng thể thực hiện Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Trăn trở với nỗi đau của người dân, đau đáu với nhu cầu khôi phục để vượt qua giai đoạn cam go này, chính phủ các nước ASEAN chúng ta đã đoàn kết cùng hành động ngay từ những ngày đầu”.

Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh: “ASEAN cũng đã thể hiện nhất quán lập trường nguyên tắc và cam kết mạnh mẽ xây dựng Biển Đông - nơi có tuyến hàng hải huyết mạch của khu vực và toàn cầu, trở thành vùng biển hòa bình và ổn định, an ninh và an toàn cho tự do lưu chuyển hàng hóa, nơi mà khác biệt, tranh chấp được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, nơi pháp luật được tôn trọng, tuân thủ và các giá trị chung được khẳng định. Đề cao ý nghĩa của UNCLOS 1982 (Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982), là khung khổ cho mọi hoạt động trên biển, chúng ta trông đợi sớm hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982”.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đoàn kết và tự cường, ASEAN sẽ vững vàng vượt lên các thách thức, hướng tới cuộc sống ấm no, thịnh vượng cho hơn 600 triệu người dân khu vực, đóng góp hiệu quả cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hãng tin Reuters cho biết, với chủ đề hội nghị: “Gắn kết và chủ động thích ứng”, các nhà lãnh đạo ASEAN dự kiến ​​sẽ ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vào cuối tuần này, có thể trở thành hiệp định thương mại lớn nhất thế giới.

Được ASEAN khởi xướng vào năm 2012, RCEP là một thỏa thuận thương mại tự do giữa 10 nước thành viên ASEAN và 6 đối tác gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand. Nhưng Ấn Độ đã rút khỏi RCEP vào cuối năm ngoái. Tuy vậy, RCEP vẫn chiếm 30% dân số và xấp xỉ 30% GDP toàn cầu.

Trong khi đó, Tổng Thư ký ASEAN - Dato Lim Jock Hoi ca ngợi vai trò Chủ tịch ASEAN năm nay của Việt Nam. Ông Dato Lim Jock Hoi nói: “Mặc dù phải đối phó với những thách thức dịch bệnh Covid-19 và thiên tai trong nước, Việt Nam vẫn có khả năng lãnh đạo trong việc duy trì khu vực gắn kết và ứng phó với những thách thức này, củng cố vị trí trung tâm của ASEAN và lợi ích của người dân làm trọng tâm”.

Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các cuộc họp liên quan sẽ tập trung thảo luận vào việc tăng cường hợp tác nhằm đối phó hiệu quả với đại dịch và các tác động lan rộng của nó, cải thiện khả năng phục hồi lâu dài để ứng phó với các thách thức trong tương lai và tăng cường hợp tác nhằm thực hiện Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm, không ai bị bỏ lại phía sau.