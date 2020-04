Động lực để nâng tầm thị xã

Bước ra khỏi gian nan khói lửa, Đảng bộ, quân và dân Điện Bàn không ngừng nỗ lực, hăng say lao động từng ngày với mong muốn đổi thay diện mạo quê hương. Khoảng một thập kỷ trở lại đây là chặng đường đánh dấu sự tăng tốc về kinh tế - xã hội của Điện Bàn để xây dựng nông thôn mới và từng bước tiến tới đô thị hiện đại.

Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc hình thành từ rất sớm ở Điện Bàn và có nhiều doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Ảnh: Q.T

Vươn mình từ cát



Thời gian đầu sau khi chia tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng năm 1997, Điện Bàn vẫn chỉ là vùng đất thuần nông với kinh tế hết sức khó khăn. Ông Đỗ Việt Hùng - đại diện lãnh đạo Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng hồi tưởng: “Những năm đó anh em chúng tôi vào Điện Bàn để khảo sát xây dựng nhà xưởng thì hạ tầng, đường sá còn rất sơ sài, nhiều chỗ phải tạt ngang qua nổng cát, xung quanh bạt ngàn những vồng khoai”.

Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc ra đời, trở thành hạt nhân phát triển, đến nay đã cơ bản lấp đầy diện tích với nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động hiệu quả cùng hàng loạt resort, khu du lịch ở khu vực ven biển đã và sắp đi vào hoạt động giúp tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trên địa bàn thị xã chiếm tới gần 80%. Năm 2019, tổng giá trị sản xuất của địa phương đạt gần 26,5 nghìn tỷ đồng trong đó cơ cấu công nghiệp - dịch vụ đạt đến 93%.

Ông Đặng Hữu Lên - Bí thư Thị ủy Điện Bàn cho biết: “Từ một địa phương được hưởng ngân sách cấp trên, đến năm 2017 Điện Bàn đã tự cân đối được thu chi và đóng góp một phần cho ngân sách tỉnh. Năm 2019, thu nội địa của địa phương đạt 2.572 tỷ đồng và nằm trong tốp đầu thu ngân sách cấp huyện của Quảng Nam”. Bước chuyển ấn tượng về đời sống xã hội của Điện Bàn cũng thể hiện qua mức thu nhập bình quân đầu người của thị xã năm 2019 đạt hơn 53 triệu đồng trong khi tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,3% và Điện Bàn đang quyết tâm phấn đấu không còn hộ nghèo trong vài năm tới đây.

Những ai từng sinh sống hoặc ghé qua Điện Ngọc những 1990 bây giờ trở lại ắt sẽ phải ngỡ ngàng trước sự “lột xác” từ mảnh đất khô cằn, cát trắng thành đô thị khang trang. Theo thông tin từ lãnh đạo địa phương, đến tháng 6.2019, Điện Ngọc đã không còn hộ nghèo (trừ các hộ trong diện bảo trợ xã hội), điều này có sự góp sức lớn từ mô hình khu dân cư không còn hộ nghèo triển khai quyết liệt nhiều năm qua ở Điện Ngọc. Theo đó, phường tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ nghèo, số lượng hộ nghèo, gặp mặt trực tiếp các hộ nghèo để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từ đó vào cuộc giúp đỡ bằng sức người, sức của từ doanh nghiệp, cộng đồng trao sinh kế bền vững giúp bà con thoát nghèo hiệu quả.

Nhiều dự án du lịch đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng ở vùng đông Điện Bàn. Ảnh: Q.T

Ông Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho hay: “Trong quá trình phát triển hội nhập, Điện Bàn là vùng đất thuận lợi nhất để đón nhận sự lan tỏa từ phát triển vùng cũng như sự phát triển của hai đô thị Đà Nẵng, Hội An. Theo quy hoạch của Quảng Nam, Điện Bàn cùng với Hội An nằm trong cụm động lực số 1 với định hướng phát triển công nghiệp nhẹ, tiêu dùng gắn với dịch vụ kho trung chuyển hàng hóa và định hướng phát triển Hội An - Điện Bàn với loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử”.

Với lợi thế địa lý, định hướng quy hoạch vùng của tỉnh, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Điện Bàn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 xác định xây dựng Điện Bàn thành đô thị trung tâm động lực phía bắc của tỉnh và chuỗi động lực vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Chỉnh trang đô thị, nâng chất nông nghiệp

Đi lên từ một huyện thuần nông và vẫn còn giữ được vùng đất sản xuất nông nghiệp trù phú ven sông Thu Bồn, Điện Bàn xác định vẫn sẽ dành nhiều sự quan tâm và tập trung nâng cao giá trị sản xuất hướng đến nông nghiệp hàng hóa để người nông dân không còn cảnh vất vả, chân lấm tay bùn.

Theo ông Trần Úc, với việc đạt chuẩn thị xã nông thôn mới từ năm 2015, trong thời gian đến Điện Bàn sẽ tiếp tục củng cố, xây dựng các xã nông thôn mới kiểu mẫu, lập và triển khai đề án xây dựng kinh tế trang trại và vùng sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2025 trong đó chú trọng việc tổng kết, xây dựng mới nhiều đề án liên quan mật thiết đến phát triển nông nghiệp - nông thôn như: giao thông nông thôn, kiên cố hóa đường huyện (ĐH), bê tông kênh mương, thủy lợi đất màu…

Thời gian qua, với quyết tâm dám nghĩ, dám làm cùng sự đồng hành đắc lực từ chính quyền địa phương, người nông dân Điện Bàn đã tạo ra nhiều chuỗi giá trị, thương hiệu nông sản lan tỏa như dầu phụng Đất Quảng, gạo thơm Phong Thử cùng một số sản phẩm OCOP xếp hạng cấp tỉnh. Bên cạnh đó, bước đầu đã tạo lập được sản xuất nông nghiệp đô thị với các sản phẩm chủ lực như: rau sạch, măng tây, hoa cây cảnh… được thị trường đánh giá cao.

Với định hướng phát triển đô thị Hội An và vùng ven biển Điện Bàn trở thành trung tâm du lịch lớn của tỉnh, đạt tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, Điện Bàn đang hướng đến nhiệm vụ quan trọng là điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Điện Bàn với cấp đô thị loại 3.

Ngoài ra, dự án nạo vét sông Cổ Cò với hơn 5km chảy qua khu vực đô thị Điện Bàn nếu hoàn thành trong năm 2020 đúng như dự kiến sẽ tạo đòn bẩy rất lớn để thúc đẩy hạ tầng đô thị cũng như đầu tư du lịch - dịch vụ vào vùng đông thị xã. Trong tương lai gần, các khu đô thị Điện Thắng, Phương An cũng sẽ sớm hình thành dọc theo quốc lộ 1 tạo thành vệt đô thị rộng lớn, liền mạch từ Đà Nẵng vào Hội An, tạo đà cho sự phát triển của vùng.

Ông Trần Úc cho rằng, năm 2020 là thời điểm tiếp tục mở ra cơ hội phát triển mới cho Điện Bàn nên địa phương rất mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục duy trì cơ chế điều hành linh hoạt như thời gian qua cộng với tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt khó của người dân, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp địa phương thì Điện Bàn sẽ ngày một phát triển mạnh mẽ, vững chắc xứng đáng với truyền thống của vùng đất anh hùng.