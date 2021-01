Đưa tiếng nói cử tri đến nghị trường Quốc hội

Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến nay trải qua 14 khóa Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh trong các nhiệm kỳ đã thể hiện rõ vai trò, vị trí thông qua việc thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung của Quốc hội, góp phần cùng với cán bộ, nhân dân toàn tỉnh xây dựng quê hương Quảng Nam ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của cử tri.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Đông Giang sáng 25.11.2020. Ảnh: N.Đ

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Tỏ rõ khí chất của người Quảng ở nghị trường

Trải qua các nhiệm kỳ hoạt động, Quảng Nam có nhiều ĐBQH rất nổi tiếng, mang đậm dấu ấn vùng đất xứ Quảng như Võ Chí Công, Nguyễn Thị Bình, Mai Thúc Lân, Trương Quang Được, Príu Prăm và nhiều tấm gương đại biểu khác hoạt động rất sôi nổi. Các thế hệ ĐBQH tỉnh đi trước đã hun đúc nên một tình cảm cách mạng, một ý chí cách mạng sắt son cho các ĐBQH đi sau. Khí chất của người Quảng Nam thể hiện rất rõ tại nghị trường Quốc hội, họ hay “cãi” nhưng rất có trí tuệ, có nghiên cứu, lý lẽ sắc bén, không cực đoan, buông thả, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với các vấn đề lớn của đất nước, nói lên được tiếng lòng của cử tri, của nhân dân.

Chúng ta sắp tiến hành cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV để bầu chọn những đại biểu dân cử đáp ứng được sự kỳ vọng của nhân dân, trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích quốc gia, dân tộc nhằm xây dựng đất nước tiếp tục phát triển. Chính vì thế, vai trò của cấp ủy, MTTQ Việt Nam các cấp có ý nghĩa quan trọng trong việc chọn người để giới thiệu ứng cử cho cử tri bầu vào Quốc hội khóa XV. Làm nhân sự giới thiệu ứng cử bầu vào ĐBQH cần phát huy tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng, giữ vững phong trào cách mạng, noi gương các lớp anh chị đi trước để xây dựng quê hương Quảng Nam phát triển. Chúng ta kỷ niệm 75 năm Quốc hội Việt Nam, nói về Tổng tuyển cử đầu tiên, luôn khắc ghi tinh thần của Bác Hồ và của Đảng ta đó là phải chăm lo cho dân, đảm bảo quyền lợi của quốc gia, dân tộc và đặc biệt vì một Quốc hội hội nhập…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng: Đưa được tiếng nói cử tri đến diễn đàn Quốc hội

Phải khẳng định rằng, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có nhiều nỗ lực, đổi mới phương thức hoạt động, bám sát chương trình nghị sự của Quốc hội, tình hình thực tiễn ở địa phương, đặc biệt là những tâm tư, nguyện vọng của cử tri để xây dựng kế hoạch công tác hằng năm và triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Thông qua hoạt động tích cực của mình, các ĐBQH tỉnh đã làm tốt vai trò cầu nối đưa tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng, đề xuất chính đáng của nhân dân, cử tri xứ Quảng đến diễn đàn Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, các cấp chính quyền địa phương để tập trung giải quyết và đề ra chính sách, pháp luật phù hợp, đưa đất nước và địa phương phát triển. Nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, những bất cập trong công tác quản lý nhà nước… được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp đầy đủ chuyển tải đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết kịp thời, góp phần tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong quá trình điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Tại diễn đàn Quốc hội, qua theo dõi, các ĐBQH tỉnh khóa XIV tham gia thảo luận, tranh luận, chất vấn hết sức sôi nổi và có chất lượng, nhất là công tác xây dựng pháp luật và đóng góp ý kiến về phát triển kinh tế - xã hội, giám sát tối cao. Các nội dung phát biểu tại nghị trường đã phản ánh được thực trạng đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhiều ý kiến thảo luận của ĐBQH tỉnh Quảng Nam đã để lại dấu ấn đậm nét, làm “nóng” nghị trường, làm nức lòng nhân dân và cử tri trong tỉnh, được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, ghi nhận.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam khóa XII - Nguyễn Văn Sỹ: Tâm huyết, trách nhiệm trước nhiệm vụ cử tri giao

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam qua các nhiệm kỳ đều rất tâm huyết, trách nhiệm trước nhiệm vụ cử tri giao cho và công việc chung của đất nước, cũng như công việc của địa phương mình. Ai cũng nhận thức rõ rằng, tham gia ĐBQH là vinh dự rất lớn, song trách nhiệm đặt ra cho mỗi người cũng rất nặng nề. Một điều rất tốt là trong quá trình hoạt động Quốc hội các đại biểu đã tiếp cận với nhiều công việc lớn của đất nước, của tỉnh này, thành phố kia cho nên lĩnh hội thêm nhiều kiến thức mới, bổ sung cho kinh nghiệm hoạt động dân cử, kiến thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương mình.

Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam luôn để lại những dấu ấn, ấn tượng hết sức sâu sắc. Còn nhớ ở nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, thời điểm 2008 - 2009 thế giới khủng hoảng kinh tế trầm trọng, trong nhiều phiên thảo luận về kinh tế - xã hội của Quốc hội, ĐBQH tỉnh đã tham gia góp ý hoàn thiện nhiều chủ trương, giải pháp để đưa đất nước vượt qua khó khăn và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, ổn định được kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Có thể nói Quốc hội luôn hết sức trăn trở với các vấn đề lớn đặt ra của đất nước và thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong các quyết định có tính lịch sử của mình.

Về Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XII, trong quá trình hoạt động luôn cố gắng chuyển tải những kiến nghị của cử tri, của địa phương đến Quốc hội, Chính phủ, chất vấn Chính phủ, các bộ ngành Trung ương nhằm tác động nhiều chương trình về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; các dự án về giao thông, nâng cấp quốc lộ, cao tốc Quảng Nam - Đà Nẵng, cầu Cửa Đại, Giao Thủy, chính sách người có công, chất độc da cam… tranh thủ nguồn lực hỗ trợ, đầu tư từ Trung ương góp phần đưa Quảng Nam ngày càng phát triển.