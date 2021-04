Dựng "Phiên bản dãy phố cổ Hội An" tại TP.Thanh Hóa

Từ ngày 13 đến 17.4, đoàn công tác của TP.Hội An do Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Ánh làm trưởng đoàn có chuyến thăm, làm việc tại TP.Thanh Hóa nhân dịp kỷ niệm 60 năm kết nghĩa giữa hai địa phương (1961 - 2021).

Chuẩn bị các bước khởi công xây dựng phiên bản dãy phố cổ Hội An tại Công viên Hội An ở TP. Thanh Hóa. Ảnh: Q.H

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm tại TP.Thanh Hóa, đoàn công tác của Hội An sẽ khởi công xây dựng “Phiên bản dãy phố cổ Hội An” tại Công viên Hội An - Thanh Hóa. Đây là quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hội An tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Thanh Hóa. Dịp này, lãnh đạo hai địa phương khánh thành phòng truyền thống TP.Thanh Hóa - TP.Hội An, đây sẽ là nơi lưu giữ, trưng bày, giới thiệu hơn 300 tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý về tình kết nghĩa của hai thành phố từ năm 1961 đến nay.