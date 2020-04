Duy Xuyên cần tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng chống dịch

(QNO) - Sáng nay 14.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng đại diện một số ngành liên quan của tỉnh có chuyến kiểm tra thực tế tại các khu cách ly tập trung và làm việc với lãnh đạo huyện Duy Xuyên về việc triển khai những biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng lãnh đạo các ngành liên quan của tỉnh kiểm tra khu cách ly tập trung (dự phòng) tại Trường Tiểu học số 1 xã Duy Phước vào sáng nay 14.4. Ảnh: N.P

Theo lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên, thời gian qua chính quyền 14 xã, thị trấn đã tổ chức cách ly tại nhà đối với 594 trường hợp. Đến ngày 14.4, có 417 trường hợp đã kết thúc thời hạn cách ly theo quy định, còn 177 trường hợp đang tiếp tục giám sát.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngay giữa tháng 3.2020 UBND huyện đã giao các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát thực tế, đầu tư mua sắm các trang thiết bị thiết yếu và thành lập 4 khu cách ly tại các địa điểm: khách sạn Mỹ Sơn, Chi cục Thuế Duy Xuyên cũ, Trung tâm Y tế huyện, Trường Tiểu học số 1 xã Duy Phước.

Từ ngày 1.4 đến nay, lực lượng phòng chống dịch của huyện đã vận động đưa 49 người vào cách ly tập trung tại khách sạn Mỹ Sơn. Theo Công văn hướng dẫn số 1940/UBND-KGVX (ngày 8.4.2020) của UBND tỉnh, trong sáng 12.4 Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Duy Xuyên có quyết định đưa 37/49 người tại khách sạn Mỹ Sơn về cách ly tại nơi cư trú vì có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với vi rút gây bệnh Covid-19.

Ngoài ra, huyện còn đưa 11 trường hợp vào cách ly tại Trung tâm Y tế Duy Xuyên. Đến nay, có 1 người chuyển viện, 8 người kết thúc thời hạn cách ly, còn lại đang tiếp tục theo dõi 2 người.

Kiểm tra khu vực chế biến thức ăn phục vụ người đang cách ly tập trung tại khách sạn Mỹ Sơn. Ảnh: N.P

Cùng với đó, UBND huyện và chính quyền các địa phương cũng đã thành lập tổng cộng 13 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở các cửa ngõ ra vào địa bàn huyện. Các tổ chốt chặn này bố trí lực lượng công an, quân sự, y tế, đoàn viên thanh niên... túc trực thường xuyên để đo thân nhiệt, lập tờ khai y tế đối với người dân, nhất là những trường hợp từ nơi khác đến địa phương.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nhìn nhận, thời gian qua các ngành, các cấp của huyện Duy Xuyên đã vào cuộc một cách quyết liệt, phối hợp triển khai đồng bộ và hiệu quả nhiều biện pháp trong công tác phòng chống dịch.

Đồng chí Trần Văn Tân yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, hội đoàn thể của huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và những văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Duy Xuyên. Ảnh: N.P

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân lưu ý, UBND huyện Duy Xuyên cần tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, nhắc nhở người dân vì thời điểm này có một bộ phận không nhỏ có tâm lý lơi lỏng trong việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Duy Xuyên phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Huy động lực lượng tích cực tuần tra kiểm soát, nắm chắc địa bàn, kiên quyết xử lý mạnh tay đối với những trường hợp gây rối trật tự công cộng, các quán karaoke mở cửa trái phép, những trường hợp mua bán - sử dụng chất ma tý, nạn cờ bạc... nhằm đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.