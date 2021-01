Duy Xuyên họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng

(QNO) - Sáng 27.1, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Duy Xuyên tổ chức họp mặt các đồng chí nguyên cán bộ chủ chốt của huyện và nguyên bí thư các xã, thị trấn qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 91 Ngày thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2021) và mừng xuân Tân Sửu 2021.

Buổi họp mặt đã ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng cùng với những thành tựu, kinh nghiệm và truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 91 năm qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Duy Xuyên đã vượt qua biết bao hy sinh, gian khổ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, nỗ lực khắc phục khó khăn, tiến hành công cuộc đổi mới và đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả lĩnh vực.

Theo đó, những năm qua cơ cấu kinh tế huyện Duy Xuyên chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng trưởng khá cao, kết cấu hạ tầng phát triển khá đồng bộ. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15,56%/năm, dịch vụ tăng 18,63%/năm. Chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững tiếp tục phát huy hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,53% vào cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt gần 44 triệu đồng. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đến nay 11/11 xã của huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thị trấn Nam Phước và 2 xã Duy Hải, Duy Nghĩa xây dựng đô thị. Duy Xuyên đang hoàn tất hồ sơ đề nghị Trung ương công nhận huyện nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa năm 2020.

Tại buổi họp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện bày tỏ vui mừng, niềm tin tưởng đối với thế hệ cán bộ, lãnh đạo đương nhiệm trước những thành tựu Duy Xuyên đạt được trong năm qua. Các đồng chí cũng chia sẻ, đóng góp nhiều ý kiến nhằm xây dựng quê hương Duy Xuyên ngày thêm giàu đẹp.