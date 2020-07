Giải đáp kiến nghị về giao thông, giải phóng mặt bằng

Trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri và đã tổng hợp, đề nghị UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Dưới đây là trả lời của UBND tỉnh về giao thông, bồi thường, giải phóng mặt bằng...

* Nghiên cứu thực hiện các công trình giao thông

Đối với đề nghị xem xét, quy hoạch đầu tư mở tuyến đường tránh qua thị trấn Tân Bình (Hiệp Đức), UBND tỉnh trả lời: Tuyến tránh thị trấn Tân Bình thuộc quốc lộ 14E; Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang xem xét, lập chủ trương đầu tư mở rộng, nâng cấp. Trong quá trình phối hợp, Sở GTVT đã đề nghị nghiên cứu phương án xây dựng tuyến tránh thị trấn Tân Bình. Tuy nhiên, trong đoạn tuyến này có công trình cầu Hiệp Đức cần nhiều kinh phí nên Bộ GTVT chưa lựa chọn phương án đầu tư. UBND tỉnh giao Sở GTVT tiếp tục phối hợp, đề nghị Bộ GTVT nghiên cứu để thực hiện.

Cử tri đề nghị nâng cấp tuyến ĐT613B dài 44km, từ Thăng Bình đến Núi Thành. UBND tỉnh cho biết: Trên tuyến này đang triển khai một số dự án, bao gồm: các đoạn đi trùng với tuyến đường dọc bờ biển, đang được nghiên cứu để đưa vào dự án phát triển tổng hợp vay vốn ODA. Đoạn 4km qua xã Tam Tiến (Núi Thành) đã được đưa vào dự án LRAMP để mở rộng, nâng cấp và đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng. Đoạn 4km đầu tuyến thuộc xã Bình Minh (Thăng Bình) được Sở GTVT đưa vào kế hoạch bảo trì năm 2020, đang lập thủ tục triển khai thực hiện.

Về đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công đường từ cầu Bình Dương đi Võ Chí Công (đường 129) nối dài đến biển (đoạn cuối tuyến 700m); UBND tỉnh giao UBND huyện Thăng Bình tập trung giải phóng mặt bằng để phục vụ việc thi công đảm bảo tiến độ. Đối với đề nghị rà soát vị trí đường đấu nối giữa quốc lộ 1 với chợ Kế Xuyên (xã Bình Trung, Thăng Bình), điều chỉnh quy hoạch đấu nối vào các quốc lộ trên địa bàn tỉnh; UBND cho biết: Sở Xây dựng đang hoàn chỉnh hồ sơ, làm việc với Tổng cục Đường bộ để trình Bộ GTVT thống nhất thỏa thuận theo quy định. Sau khi có ý kiến của Bộ GTVT, Sở Xây dựng sẽ tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

* Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Trung tâm Huấn luyện kỹ năng và sinh hoạt dã ngoại Thanh thiếu niên Quảng Nam (gọi tắt là Trung tâm Huấn luyện) được khởi công xây dựng năm 2015 tại thôn Lộc Đông (nay là thôn Ngọc An), xã Tam Tiến, Núi Thành; trong diện tích xây dựng có một sân bóng đá; nhưng đến nay thôn Ngọc An chưa được bố trí, bồi thường đất tại vị trí khác để làm sân bóng. Cử tri đề nghị sớm bố trí sân bóng đá mới cho nhân dân; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công Trung tâm Huấn luyện. Về vấn đề này, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Núi Thành bố trí quỹ đất theo quy hoạch nông thôn mới để đầu tư sân bóng đá thôn Ngọc An, khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định; đồng thời chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đối với đề nghị sớm bồi thường cho các hộ dân thị trấn Núi Thành (Núi Thành) có diện tích nuôi trồng bị ảnh hưởng trực tiếp của việc thi công đường 129 (diện tích nuôi trồng hiện nay không thể sản xuất được do thi công đường 129 gây ô nhiễm); UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Núi Thành chỉ đạo kiểm tra hiện trạng việc sử dụng đất nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng trực tiếp của việc thi công tuyến đường 129, có giải pháp thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

Về đề nghị sớm có phương án giải tỏa, bồi thường cho hộ ông Pơ Loong A Đéc (thôn Côn Zốt, xã Chơ Chun, Nam Giang) bị ảnh hưởng do thi công tuyến đường quốc phòng từ thôn Côn Zốt đi thôn Arooi, xã Ga Ri (Tây Giang); UBND trả lời: công trình đường biên giới nêu trên được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 25.3.2016, trong đó ghi rõ: “Giao UBND huyện Nam Giang và huyện Tây Giang triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn của dự án bố trí”. Các cơ quan liên quan đã thực hiện xong việc chi trả cho các hộ dân và đang trình hồ sơ quyết toán hạng mục bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Hộ ông Pơ Loong A Đéc không có tên trong danh sách là vì qua kiểm tra, đánh giá thực tế tài sản trên đất, xét thấy hộ ông Pơ Loong A Đéc không đủ cơ sở để bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định.