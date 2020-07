Giải quyết kiến nghị của công dân

Ngày 21.7 tại trụ sở tiếp dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng tiếp công dân định kỳ tháng 7.

Liên quan đến đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Vũ Đức Dục (phường Sơn Phong, Hội An) - từ năm 2004 đến nay vẫn chưa được, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An hứa sẽ giải quyết trong năm 2020. Đối với kiến nghị của ông Nguyễn Huy (phường Cẩm An, Hội An) về cho phép làm nhà hoặc giải tỏa để đi nơi khác, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, đường ven biển quy hoạch với vệt cây xanh 20m, có 24 hộ dân phải giải tỏa; tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên thành phố đề nghị tỉnh điều chỉnh, cho phép xây dựng nhà ở không quá 2 tầng, khoảng lùi xây dựng 5m trong thời gian chưa thực hiện dự án. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng chia sẻ những bức xúc của người dân, yêu cầu TP.Hội An khẩn trương xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định. Riêng trường hợp của ông Nguyễn Huy, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp giải quyết nên chờ thông báo kết luận.

Về vụ việc bà Trương Thị Kỷ và Trương Thị Ánh Ngọc (xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh) gửi đơn đến Công an huyện Phú Ninh tố cáo kẻ xấu chặt phá rẫy keo lá tràm tại khu vực đồi Dương Thùng (xã Tam Lộc), ông Trần Đình Tùng giao huyện Phú Ninh sớm xem xét, trả lời cho công dân rõ và báo cáo UBND tỉnh.