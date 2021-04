Giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp

(QNO) - Sáng nay 1.4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chủ trì cuộc họp giao ban với lãnh đạo các cơ quan nội chính để nghe kết quả hoạt động quý I năm 2021 và những vấn đề cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp thời gian đến. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp giao ban. Ảnh: A.N

Theo báo cáo, trong quý I năm 2021, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp được các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị, an ninh biên giới quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương và công tác biên phòng, thời gian qua, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm luôn được tăng cường; các vụ án, vụ việc được khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Đến nay, cơ quan chức năng đã triệt phá 9 băng nhóm với 30 đối tượng tham gia; trong đó, triệt xóa, làm tan rã 2 băng nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động bảo kê đấu thầu, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân và phòng chống tham nhũng, lãng phí được triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Đại diện các cơ quan khối nội chính báo cáo nội dung cần làm rõ theo đề nghị của chủ trì. Ảnh: A.N

Tuy nhiên, mặc dù an ninh, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định, nhưng một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng. Cụ thể, các vụ hiếp dâm trẻ em, trộm cắp tài sản; làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; vụ án giết người có tính chất nghiêm trọng; tội phạm “tín dụng đen”, sử dụng công nghệ cao để đánh bạc và tổ chức đánh bạc còn diễn biến phức tạp. Việc khiếu kiện, khiếu nại, tranh chấp đất đai vẫn còn xảy ra; công tác giải quyết đơn thư ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chậm, kéo dài…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đề nghị cần làm rõ một số nội dung liên quan đến tình trạng khiếu kiện, khiếu nại khiến tập trung đông người còn tồn đọng; hiệu quả công tác tiếp dân; tìm hiểu nguyên nhân gia tăng một số loại tội phạm, nhất là tội phạm giết người nghiêm trọng liên tục xảy ra thời gian qua. Trên cơ sở đó để có định hướng, tập trung chỉ đạo nhằm giải quyết và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thời gian đến.