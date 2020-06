Góp phần hạn chế sai phạm

Các phong trào thi đua yêu nước toàn ngành thanh tra tỉnh giai đoạn 2015 - 2019 đã góp phần bảo vệ quyền lợi người dân khi tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc; hạn chế sai phạm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh...

Từ sáng kiến kinh nghiệm của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh đã xây dựng và đang triển khai hiệu quả Đề án 1254 về nâng cao năng lực giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Ảnh: TRÀ MY

Bảo vệ quyền lợi người dân

Từ năm 2015 - 2019, Thanh tra TP.Hội An đã thực hiện 54 cuộc thanh tra tại 196 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 9,4 tỷ đồng và 2.649.826m2 đất; kiến nghị và đã thu hồi vào ngân sách nhà nước gần 1,6 tỷ đồng; xử lý khác hơn 7,1 tỷ đồng và 2.649.826m2 đất.

Thời gian qua, các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tiếp 47.433 lượt người; tiếp nhận và xử lý 40.180 đơn (trong đó, 5.538 đơn khiếu nại, 785 đơn tố cáo, 33.785 đơn kiến nghị, phản ánh); tham mưu thủ trưởng cùng cấp giải quyết 1.712/1.753 vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 97,6% và 210/210 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 100%; giải quyết 16.072/17.373 vụ kiến nghị, phản ánh, đạt tỷ lệ 92,5%. Đặc biệt, ngành Thanh tra tỉnh đã tiến hành rà soát và tham mưu thủ trưởng cùng cấp giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, phức tạp trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Theo ông Lê Mới - Chánh Thanh tra TP.Hội An, các cuộc thanh tra có trọng tâm, trọng điểm và tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc; các sai phạm được phát hiện kịp thời, kiến nghị, xử lý nghiêm theo quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước. Đặc biệt, các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra được đối tượng thanh tra chấp hành nghiêm và tỷ lệ thu hồi so với kiến nghị đạt 100%.

Cùng thời gian này, Thanh tra thành phố phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND TP.Hội An thụ lý giải quyết 77 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền. Kết quả giải quyết đã khôi phục quyền lợi cho 12 trường hợp; theo đó, thống nhất cấp “sổ đỏ” và chỉnh lý biến động tăng diện tích theo hiện trạng sử dụng đất cho công dân với diện tích 6.679m2.

“Đối với đơn thư có nội dung, tính chất phức tạp, vụ việc xảy ra từ nhiều năm trước, việc sao lục hồ sơ, thẩm tra, xác minh, khảo sát thực địa, đối chiếu hồ sơ địa chính,… gặp nhiều khó khăn, Thanh tra thành phố đã tập trung nghiên cứu rút ra nội dung chính, sau đó mời công dân đến xác định lại từng nội dung để làm cơ sở tham mưu thụ lý. Đây là khâu rất quan trọng giúp cho việc thẩm tra, xác minh giải quyết đơn một cách chính xác, đúng thẩm quyền, đảm bảo quy định, đạt hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết” - ông Mới chia sẻ.

Tại huyện Duy Xuyên có nhiều dự án lớn được triển khai, đặc biệt là các dự án có liên quan đến thu hồi đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội (như các dự án ở vùng Đông của huyện, Khu đô thị phố chợ Nam Phước, Khu phố chợ Trà Kiệu...) ảnh hưởng đến nhiều hộ dân. Do vậy, số lượng công dân đến trụ sở tiếp công dân huyện, địa điểm tiếp công dân xã và đơn thư khiếu nại của công dân phát sinh hàng năm nhiều. Từ thực tế đó, Thanh tra huyện Duy Xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu chính quyền địa phương làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, bằng nhiều hình thức thích hợp nên hạn chế đơn phát sinh, khiếu kiện đông người vượt cấp, không để xảy ra điểm nóng; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

“Trong 5 năm qua, toàn huyện đã tiếp 1.564 lượt người, với 1.996 vụ việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Qua công tác giải quyết khiếu nại, kiến nghị đã bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân, trả lại cho công dân hơn 77 triệu đồng, 4.540m2 đất; thu hồi cho nhà nước 3.992m2 đất, hơn 3.000m2 đất ở và đất rừng, thu hồi 4 “sổ đỏ” cấp không đúng quy định. Đến nay, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài” - ông Trương Công Thanh, Chánh Thanh tra huyện Duy Xuyên nói.

Tạo niềm tin

Thông qua 6 phong trào thi đua yêu nước do Thanh tra tỉnh phát động, giai đoạn 2015 - 2019, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành không ngừng nỗ lực, phấn đấu vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ được giao. Kết quả các cuộc thanh tra, tuyên truyền pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng (PCTN) đều đạt chất lượng, hiệu quả; ngày càng tạo niềm tin đối với Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân. Qua phong trào, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến được các cấp tuyên dương, khen thưởng bằng nhiều danh hiệu, hình thức.

Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Minh Thái chia sẻ, với tinh thần đổi mới, chủ động, nâng cao chất lượng, công tác thanh tra của toàn ngành luôn gắn với nhiệm vụ đấu tranh PCTN, lãng phí; tập trung chủ yếu vào những lĩnh vực được dư luận quan tâm và phục vụ yêu cầu của nhiệm vụ quản lý nhà nước, như: xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng ngân sách, đất đai, thanh tra chuyên đề diện rộng về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chuyên đề về đấu thầu, mua sắm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế. Hay thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về thi hành pháp luật thanh tra; tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và PCTN.

“Qua công tác thanh tra, kịp thời phát hiện sai phạm, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, góp phần phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” - ông Thái khẳng định.

Ông Trần Minh Thái cho biết, trong 5 năm qua, Thanh tra tỉnh luôn được UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ đánh giá cao về thực hiện công tác cải cách hành chính, nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thực tiễn. Đây là một trong những giai đoạn mà ngành Thanh tra tỉnh hết sức nỗ lực, phấn đấu, hợp tác nghiên cứu và thực hiện thành công sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp trung ương như tăng cường năng lực giám sát của Ban giám sát đầu tư cộng đồng; giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh.