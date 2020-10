Hàng trăm hộ dân trắng tay do thủy điện xả lũ

(QNO) - Hàng trăm hộ dân ở xã Cà Dy và thị trấn Thạnh Mỹ (Nam Giang) bị trôi hết tài sản, nhà cửa bị hư hại nặng chỉ sau khi thủy điện Đắc Mi xả lũ vài tiếng đồng hồ. Rất may không xảy ra thiệt hại về người, bởi mọi người vẫn đang đi tránh trú bão số 9 theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng khảo sát hiện trường vùng bị ảnh hưởng do lũ tại thôn Bến Giằng. Ảnh: N.Đ

Chiều nay 30.10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đi khảo sát tình hình thiệt hại về nhà cửa, tài sản của các hộ dân thôn Bến Giằng (nằm ở khu vực trung tâm hành chính huyện Nam Giang cũ) do lũ gây ra.



Đoạn quốc lộ 14D qua trung tâm hành chính huyện Nam Giang (cũ) vẫn còn ngập trong bùn non. Những vạt cây bên ta luy dương nhuộm đầy bùn non. Các loại rác, củi mục vương mắc khắp nơi. Nhiều nhà bị tốc mái, xiêu vẹo, hư hỏng nặng. Có căn dấu tích còn lại chỉ vài viên gạch móng vương vãi, vài tấm ván còn sót được người dân chất thành đống.

Căn nhà của một hộ dân bị nước lũ cuốn trôi Ảnh: N.Đ

Theo lãnh đạo UBND huyện Nam Giang, nguyên nhân là do thủy điện Đắc Mi xả lũ. Lúc 16 giờ ngày 28.10, khi người dân trong thôn còn đang đi tránh trú bão số 9 thì thủy điện Đắc Mi bất ngờ xả lũ khiến nước dâng rất nhanh, tràn qua quốc lộ 14D và vào sân của trụ sở Công an huyện Nam Giang - vốn nằm ở vị trí rất cao. Việc xả lũ của thủy điện quá bất ngờ, nước lại lên rất nhanh khiến lực lượng chức năng địa phương không kịp hỗ trợ di dời tài sản của người dân.

Ông A Viết Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cho biết, thủy điện Đắc Mi xã lũ khiến nhà cửa của 106 hộ ở thị trấn Thạnh Mỹ và 215 hộ ở xã Cà Dy bị ngập lụt, tất cả tài sản trong nhà bị trôi mất, kể cả gia súc, gia cầm, cây cối hoa màu.

Thời điểm xả lũ vào chiều tối, lại không nhận được thông báo, nên chính quyền và người dân địa phương trở tay không kịp. “Sắp đến lãnh đạo huyện sẽ làm việc với thủy điện Đắc Mi để lập đoàn kiểm tra, kiểm kê, đánh giá các thiệt hại nhằm có phương án hỗ trợ, bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng. Dự kiến vài ngày tới huyện sẽ có báo cáo cụ thể thiệt hại do thủy điện Đắc Mi xả lũ gây ra” - ông Sơn cho hay.

Lãnh đạo huyện Nam Giang khẳng định, chưa bao giờ trên địa bàn huyện xảy ra cơn lũ như vậy. Ngay trong đêm, khi liên lạc với lãnh đạo nhà máy thủy điện và báo cáo với lãnh đạo tỉnh thì việc xả lũ nói trên mới dừng lại.

Tài sản bị nước lũ cuốn trôi, chỉ còn căn nhà trơ trọi với rác. Ảnh: N.Đ

Ông Lê Văn Hường - Bí thư Huyện ủy Nam Giang bức xúc, tài sản người dân không thiệt hại do bão số 9 nhưng lại bị thiệt hại nặng nề do thủy điện xả lũ. Nhà cửa và tài sản bị trôi do nước lũ, nhiều hộ trắng tay. Rất may người dân đi tránh bão chưa về nhà nếu không thì không biết điều gì sẽ xảy ra.

Ghi nhận phản ánh của lãnh đạo huyện Nam Giang và đi khảo sát hiện trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng giao Văn phòng Tỉnh ủy có văn bản truyền đạt ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo Thủy điện Đắc Mi yêu cầu giải trình việc xả lũ vừa qua.

“Trách nhiệm thuộc về ai đi chăng nữa thì trước mắt, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương là phải chăm lo ổn định đời sống của nhân dân” - đồng chí Lê Văn Dũng nói.