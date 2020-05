HĐND huyện Nông Sơn bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

(QNO) - Ngày 7.5, HĐND huyện Nông Sơn (khóa XI) tổ chức Kỳ họp lần thứ 15 (kỳ họp bất thường) nhằm xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đại biểu HĐND huyện Nông Sơn bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: MINH THÔNG

Kỳ họp đã cho ý kiến thảo luận về tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo giải trình của UBND huyện về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 công trình trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020, điều chỉnh hạng mục công trình mở rộng Trường Tiểu học Hoàng Diệu; nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 đới với các xã Ninh Phước, Phước Ninh để thực hiện trong năm 2020; nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để đầu tư năm 2020 từ nguồn vượt thu ngân sách huyện năm 2019 và các nguồn vốn khác... Căn cứ báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện và từ điều kiện thực tế, trên cơ sở các ý kiến thảo luận, HĐND huyện đã nhất trí biểu quyết thông qua các nghị quyết trên.

Kỳ họp cũng đã biểu quyết và thông qua nghị quyết miễn nhiệm các chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với Đại tá Lê Hữu Hiền - nguyên Trưởng Công an huyện nghỉ hưu theo chế độ và ông Đỗ Đình Hà - Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch do chuyển công tác. Đồng thời bầu bổ sung Thượng tá Trần Quốc Phong - Trưởng Công an huyện giữ chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 100% số phiếu đồng ý.