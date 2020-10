Hiệp Đức, thu phát sinh kinh tế 9 tháng vượt dự toán giao

Sáng 7.10, Huyện ủy Hiệp Đức tổ chức hội nghị sơ kết tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng qua, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo, 9 tháng qua, mặc dù ảnh hưởng không nhỏ do tình hình dịch bệnh Covid-19 song các mặt kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng Đảng của địa phương đạt được nhiều kết quả tích cực. Thu phát sinh kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 102% dự toán tỉnh giao. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt hơn 98%. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, toàn huyện thực hiện hỗ trợ cho hơn 9.000 trường hợp gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ với số tiền hơn 9,7 tỷ đồng...