Hiệu quả hoạt động của UBND các cấp: Chất lượng cuộc sống người dân là thước đo

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, với quyết tâm của chính quyền các cấp và sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, UBND các cấp đã kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) thành các chương trình, kế hoạch để chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá cao và phát triển toàn diện với cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước. Cùng với tăng trưởng kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm; bộ mặt đô thị, nông thôn được đổi mới; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên...

Đổi mới, công khai, rõ ràng

“Giai đoạn tới, trong phát triển kinh tế, chính quyền các cấp chú trọng bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo cải thiện đời sống mọi mặt của người dân; lấy chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động. Gắn phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái. Chú trọng phát triển khu vực nông nghiệp nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Tăng cường quyền làm chủ của người dân, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển”.

(Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh)