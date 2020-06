Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19: Tam Kỳ tập trung thực hiện

Căn cứ nội dung hướng dẫn của trung ương và của tỉnh, TP.Tam Kỳ đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tế rà soát, thẩm định hồ sơ để kịp thời hỗ trợ cho nhóm người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Giám sát hồ sơ thực hiện hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại phường An Sơn. Ảnh: H.B

Nhiều biến động

Phường An Mỹ là địa phương thực hiện khá sớm các khâu kê khai, họp dân, rà soát, thẩm định và niêm yết công khai danh sách được hỗ trợ. Ban đầu, nhóm lao động tự do bị mất việc làm tự khai hồ sơ có khoảng 1.000 trường hợp, sau khi địa phương họp dân xét duyệt, giải đáp cụ thể về quy định từng nhóm đối tượng, nguyên tắc được hỗ trợ để cho nhân dân nắm bắt thông tin thì còn 656 hồ sơ.

Ông Trịnh Lương Quý - Phó Chủ tịch UBND phường An Mỹ cho biết, trong gần 350 hồ sơ bị loại hầu hết là trường hợp giáo viên mầm non tư thục, nhân viên spa, cắt tóc, karaoke, internet… thuộc nhóm lao động không có giao kết hợp đồng, bị mất việc làm, gặp khó khăn do dịch Covid-19 nhưng không có tên trong danh mục hỗ trợ ban đầu và đang chờ hướng dẫn của cơ quan cấp trên để tiếp tục thực hiện. Đối với nhóm lao động làm công việc bán hàng rong không có địa điểm cố định, địa phương chỉ tập trung vào các trường hợp bán hàng thực phẩm, thức ăn đường phố sử dụng xe đẩy di động, nhưng văn bản hướng dẫn mới nhất của Sở LĐ-TB&XH lại bao gồm cả mặt hàng đồ uống, thuốc lá, hàng dệt may sẵn, giày dép, sách báo tạp chí, đĩa nhạc, đồ gốm sứ, hàng lưu niệm… Do đó, số hồ sơ có thể tăng lên.

Còn tại xã Tam Thanh có biến động giảm từ 335 hồ sơ xuống còn xuống 281 hồ sơ. Ông Nguyễn Hồng Lực - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thanh cho biết, trước đây địa phương kê khai dịch vụ tiệc cưới vào nhóm ăn uống, nhưng theo trung ương hướng dẫn thì đây là dịch vụ chỉ tạm dừng khi có dịch Covid-19 và sau khi hết dịch nhóm này sẽ tiếp tục phục vụ đám cưới, như vậy nhóm này thiệt hại không đáng kể.

“Tại hội nghị trực tuyến của trung ương mới đây cũng chỉ rõ một số nhóm không thuộc diện điều chỉnh hỗ trợ, chúng tôi đang chờ hướng dẫn của sở trước khi niêm yết công khai. Sau đó, địa phương vẫn tiếp nhận hồ sơ bổ sung đối với những trường hợp phát sinh theo đúng quy định. Đối với những hộ đã phê duyệt kinh phí thì kiểm tra lại để hạn chế sai sót, lưu ý những trường hợp chết trong tháng 4, tháng 5 và đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ của cả 2 nhóm thì đảm bảo người dân được chi trả ở nhóm có mức hỗ trợ cao hơn” - ông Lực nói.

Tăng cường giám sát

Phòng LĐ-TB&XH TP.Tam Kỳ cho biết, dự kiến trên địa bàn có 19.288 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết 42/NĐCP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, tổng cộng hơn 48,5 tỷ đồng. Tính đến ngày 15.6, Tam Kỳ đã chi trả xong cho 3 nhóm: bảo trợ xã hội, người có công, hộ nghèo và cận nghèo (tổng số 7.538 người, kinh phí 10,857 tỷ đồng). Đối với nhóm lao động làm việc theo chế độ hợp đồng phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên có 40 hồ sơ thuộc 5 doanh nghiệp; nhóm hộ kinh doanh có 142 hồ sơ hiện đã chuyển Chi cục Thuế khu vực Tam Kỳ - Phú Ninh thẩm định. Riêng nhóm lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và lao động tự do bị mất việc làm có hơn 7.000 hồ sơ và có nhiều biến động.

Ngay từ khi có chủ trương hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, từ thành phố đến cơ sở đã thành lập các ban chỉ đạo, tổ công tác, tổ giúp việc, tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến tận thôn, khối phố.

Tại các cuộc họp xét duyệt hồ sơ công khai ở nhà sinh hoạt văn hóa thôn, khối phố đều lập biên bản có chữ ký của tất cả thành viên và người dân tham gia, đảm bảo dân chủ, minh bạch theo hướng dẫn của tỉnh. Song song với đó, HĐND và Ủy ban MTTQ TP.Tam Kỳ tăng cường chức năng giám sát chặt chẽ quá trình xét duyệt để tránh trùng lắp, bỏ sót trường hợp thuộc diện được hưởng.

Ông Phạm Hoàng Đức - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Tam Kỳ cho biết: “Việc giám sát không phải để “vạch lá tìm sâu”, mà để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những thiếu sót, đảm bảo trường hợp đủ điều kiện đều được nhận hỗ trợ theo quy định. Nếu địa phương nào để xảy ra sai sót, trục lợi thì kiên quyết xử lý nghiêm.

Bà Nguyễn Thị Đào - Trưởng phòng LĐ-TB&XH thành phố thông tin: Qua đánh giá sơ bộ, các địa phương đã hoàn thành khâu kê khai hồ sơ, xét duyệt, họp dân và niêm yết công khai danh sách đề nghị hỗ trợ, không có tình trạng khiếu kiện, khiếu nại. Thành phố đang phấn đấu hoàn thành trước ngày 20.6, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng người và tạo sự đồng thuận cao.