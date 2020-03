Hội An - Thanh Hóa, thắm tình hai thành phố

Những công trình văn hóa, giáo dục của TP.Thanh Hóa đã hiện diện trên mảnh đất Hội An như là biểu tượng sống động về lòng thủy chung son sắt giữa hai địa phương kéo dài qua nhiều thế hệ.

Một góc gian phòng trưng bày sách của nhân dân TP.Thanh Hóa tặng TP.Hội An ở Thư viện Thanh Hóa tại Hội An. Ảnh: V.LỘC

Những cuốn sách nghĩa tình

Ngày 12.2.1961, tại thị xã Thanh Hóa, lễ kết nghĩa thị xã Thanh Hóa và thị xã Hội An được tổ chức. Năm 1962, nhân kỷ niệm năm đầu tiên kết nghĩa, thị xã Thanh Hóa đã khai trương Thư viện thiếu niên Hội An đặt tại Công viên Thanh thiếu niên Hội An thuộc thị xã Thanh Hóa với nguyện vọng sau này thống nhất nước nhà sẽ trao tặng lại cho đồng bào Hội An anh em.

Ngày 28.3.1975, Hội An được giải phóng, tháng 4.1975 đoàn cán bộ thị xã Thanh Hóa vào thăm và tặng Hội An 10 nghìn cuốn sách các loại do cán bộ và nhân dân Thanh Hóa quyên góp. Từ những nền tảng ban đầu này, ngày 2.9.1975 Thư viện Hội An được thành lập.

Ngày 25.10.1979, UBND thị xã Hội An quyết định thành lập Thư viện Hội An - Thanh Hóa. Năm 2011, nhân kỷ niệm 50 năm kết nghĩa, hai địa phương thống nhất xây dựng Thư viện Thanh Hóa tại Hội An. Tháng 7.2014 công trình chính thức được khởi công, tháng 7.2015 thì hoàn thành.

Gian phòng trưng bày sách và kỷ vật của nhân dân Thanh Hóa tặng TP.Hội An nằm trang trọng ở vị trí đẹp nhất tầng 1 Thư viện Thanh Hóa tại Hội An. Ngoài 10 nghìn cuốn sách được trao tặng trước đây, trong dịp khánh thành Thư viện Thanh Hóa mới tại Hội An, phía bạn cũng đã trao tặng thêm nhiều sách cho thư viện.

Bà Trương Thị Tú Anh - phụ trách Thư viện Thanh Hóa cho biết, số sách TP.Thanh Hóa tặng đã được sắp xếp, bố trí vào một gian phòng đặc biệt, nhằm giới thiệu đến công chúng và bạn đọc những tình cảm thắm thiết mà hai địa phương đã dày công vun đắp suốt nhiều năm qua.

“Sắp tới Thư viện Thanh Hóa tại Hội An sẽ tiếp tục kết nối với Thư viện TP.Thanh Hóa trong các hoạt động như trao đổi sách, tài liệu… hướng đến tăng cường gắn kết hơn mối quan hệ tình cảm giữa hai đơn vị nói riêng, hai thành phố nói chung” - bà Tú Anh chia sẻ.

Thắt chặt tình thân

Qua gần 60 năm, mối tình kết nghĩa giữa hai thành phố đã không ngừng được bồi đắp, phát triển. Ngoài Thư viện Thanh Hóa, còn có thể kể đến các công trình TP.Thanh Hóa tặng Hội An như Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu hay văn bia bằng đá Nhồi đặt ở Nghĩa trang liệt sĩ Hội An… Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Trưởng phòng Văn hóa - thông tin TP.Hội An, mối tình kết nghĩa TP.Thanh Hóa - TP.Hội An là mối quan hệ liên tục bền vững.

“Từ sau ngày giải phóng, TP.Thanh Hóa đã cử cán bộ kỹ thuật vào hướng dẫn giúp Hội An cách thức sản xuất, quản lý xã hội. Nhiều ngành nghề truyền thống được địa phương bạn chuyển giao kỹ thuật, giúp xây dựng nhiều cơ sở thủ công mỹ nghệ như dệt chiếu, cói, mành trúc, mây tre... giải quyết công ăn việc làm tạo thu nhập và xuất khẩu cho Hội An” - ông Lanh nói.

Những biểu tượng tình cảm này còn được thể hiện ở nhiều ngôi nhà tình nghĩa mà hai thành phố đã san sẻ, xây dựng cho nhau; hay các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật; những chuyến thăm động viên chia sẻ về vật chất và tinh thần trong thiên tai, bão lũ…

Riêng những năm gần đây, TP.Thanh Hóa đã tổ chức cho hơn 1.000 lượt cán bộ vào Hội An học tập, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng, quản lý đô thị, phát triển văn hóa, du lịch để áp dụng cho “Chương trình xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện” đang được triển khai ở TP.Thanh Hóa…

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 55 năm ngày kết nghĩa, TP.Hội An xây dựng mô hình Chùa Cầu và hai trụ biểu bằng đất nung làng gốm Thanh Hà chuyển đặt tại Công viên Hội An ở TP.Thanh Hóa. Những mô hình này đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai địa phương.

Ông Nguyễn Minh Lý - Chánh Văn phòng UBND TP.Hội An cho biết, ngoài tham gia các hoạt động văn hóa, những năm gần đây mối quan hệ giữa hai địa phương càng được thắt chặt. TP.Thanh Hóa đã quan tâm hỗ trợ kinh phí cùng Hội An đầu tư các công trình công cộng. Cụ thể, hướng đến kỷ niệm 60 năm kết nghĩa, phía TP.Thanh Hóa hỗ trợ TP.Hội An xây dựng Trường Mẫu giáo Tân An; hỗ trợ Hội An cải tạo nghĩa trang liệt sĩ, sử dụng đá của Thanh Hóa sửa lại một phần hạng mục không phù hợp dưới chân kỳ đài… Đáp lại chân tình đó, TP.Hội An cũng sẽ tiếp tục đặt vấn đề với TP.Thanh Hóa đầu tư xây dựng công trình dãy phố cổ gắn với Chùa Cầu đã được đầu tư trước đây tại Công viên Hội An để làm món quà tặng cho nhân dân TP.Thanh Hóa anh em.