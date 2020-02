Hội An tổ chức diễn đàn đối thoại Đảng với thanh niên

Thành đoàn Hội An vừa tổ chức diễn đàn đối thoại “Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng”. Ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, ông Lê Chơi - Phó Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An và anh Hồ Khá - Bí thư Thành đoàn Hội An đồng chủ trì diễn đàn đối thoại.

Tham gia diễn đàn đối thoại có gần 200 đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ sở đoàn, hội trên địa bàn thành phố. Tại diễn đàn, tuổi trẻ thành phố đã trình bày nhiều ý kiến về các vấn đề đáng quan tâm hiện nay cũng như liên quan đến thanh niên trên địa bàn thành phố, như: cơ chế nào để hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp; thành phố có giải pháp gì để phát triển du lịch bền vững; khắc phục khó khăn trong việc phát triển đảng viên mới, phòng chống tệ nạn ma túy, rác thải nhựa, trách nhiệm của thanh niên với sự phát triển của thành phố…Các ý kiến đã được đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền thành phố lắng nghe và trao đổi trực tiếp.

Cũng tại diễn đàn, Thành đoàn Hội An tuyên dương 20 đảng viên trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực; trao giải cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng” với 1 giải nhất thuộc về đoàn viên Trương Cẩm Tú - Đoàn cơ sở Trung tâm VH-TT&TT-TH Hội An và 2 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích; khen thưởng 5 công trình thanh niên tiêu biểu của Đoàn phường Thanh Hà, Cẩm An, Cẩm Châu và Đoàn xã Cẩm Hà, Cẩm Kim.

Dịp này, Thành đoàn Hội An trao danh sách 187 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét kết nạp và ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ.