Hợp tác quốc tế trong khắc phục hậu quả bom mìn

(QNO) - Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (LHQ) lần thứ hai (nhiệm kỳ 2020 - 2021), tối 8.4, dưới sự điều hành của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Việt Nam tổ chức phiên thảo luận mở cấp bộ trưởng của Hội đồng Bảo an với chủ đề “Khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì bền vững: Tăng cường gắn kết để hành động hiệu quả hơn”.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điều hành phiên thảo luận. Ảnh: V.B.S

Hội nghị tổ chức theo hình thức vừa trực tiếp vừa trực tuyến với sự tham dự của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres; các bộ trưởng, thứ trưởng, đại sứ, trưởng phái đoàn các nước thành viên của Hội đồng Bảo an LQH; Giám đốc Trung tâm Rà phá bom mìn nhân đạo quốc tế Geneva - ông Stefano Toscano. Tại điểm cầu trực tiếp ở Hà Nội, lãnh đạo Sở Ngoại vụ Quảng Nam được UBND tỉnh ủy quyền tham dự.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cảm ơn Việt Nam đã đưa vấn đề giải quyết tai nạn bom mìn vào chương trình nghị sự; đồng thời hoan nghênh nỗ lực của các quốc gia thành viên đã lồng ghép chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn vào các kế hoạch phát triển của quốc gia. Ông Antonio Guterres kêu gọi cần tăng cường ý chí chính trị, hợp tác và cam kết của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn ngừa, đối phó với các mối đe dọa từ vật liệu nổ.

Phiên thảo luận đã xác định các mối đe dọa và thách thức mới từ bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, thiết bị nổ tự chế cũng như các khía cạnh khác liên quan đến hậu quả do các loại vũ khí này để lại. Các đại biểu cũng đề xuất các biện pháp và hành động nhằm triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn và trong giải quyết các chủ đề liên quan thuộc chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an LHQ. Đặc biệt, hội nghị đã nghe những chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn điển hình trong việc khắc phục hậu quả bom mìn tại tỉnh Quảng Trị do đại diện Đội nữ rà phá bom mìn Quảng Trị thuộc Quỹ viện trợ nhân dân Na Uy trình bày.

Phiên thảo luận cũng tái khẳng định cam kết của Hội đồng Bảo an đối với việc giải quyết các thách thức trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn; ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực của các quốc gia, hệ thống của LHQ và đề xuất những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường phối hợp và kết nối hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với công tác khắc phục hậu quả bom mìn ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Với những chia sẻ và từ thực tiễn của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, chưa có hòa bình bền vững chừng nào vết thương chiến tranh chưa được chữa lành.

Phiên thảo luận cũng thông qua Tuyên bố Chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Bảo an do Việt Nam đề xuất, trong đó tái khẳng định nhiệm vụ hàng đầu là duy trì an ninh và hòa bình quốc tế phù hợp với Hiến chương LHQ. Tuyên bố kêu gọi các quốc gia thành viên và đối tác liên quan tăng cường nỗ lực thực hiện Nghị quyết của LHQ hành động về bom mìn; khuyến khích đưa chương trình hành động về bom mìn, khi thích hợp, vào các thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo điều kiện đảm bảo đủ nguồn lực, đào tạo và trang thiết bị cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ để giảm thiểu nguy cơ từ bom mìn. Bên cạnh đó, đề cập đến những nội dung mới như bày tỏ sự quan tâm về tác động tiêu cực trên nhiều mặt của Covid-19 đối với các hoạt động khắc phục hậu quả của bom mìn.