(QNO) - Chiều nay 14.7 khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 2 lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Tham dự có Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cùng 97 đại biểu đại diện cho 499 đảng viên toàn đảng bộ.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 2 lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: T.C

Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó tập trung các mục tiêu: duy trì nghiêm hệ thống trực các cấp theo quy định; thường xuyên nắm chắc tình hình trên biển, phân tích, đánh giá và dự báo chính xác tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ; luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ ngay khi có lệnh; triển khai toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật; chống cướp biển, cướp có vũ trang, các loại tội phạm, vi phạm, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý an ninh, trật tự, an toàn, xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh trên biển vững chắc.

Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: T.C

Ngoài ra, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phấn đấu hằng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao về tuần tra, kiểm tra kiểm soát, tỷ lệ kiểm tra xử lý đạt hơn 90%; phát hiện, đấu tranh bắt giữ, xử lý 2 - 3 vụ buôn lậu, gian lận thương mại hoặc giá trị tang vật, tài sản, hàng hóa tịch thu 2 - 3 tỷ đồng; xử lý 10 - 12 vụ án ma túy, trong đó chủ trì khởi tố 2 - 3 vụ trở lên. Luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển…

Tàu cảnh sát biển 4032 cứu hộ an toàn tàu cá ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn khi đánh bắt trên biển. Ảnh: T.C

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 2 trong suốt nhiệm kỳ qua. Đặc biệt là công tác bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật, đấu tranh chống vi phạm pháp luật trên biển, các vụ buôn lậu có yếu tố nước ngoài; tổ chức nhiều đợt cứu hộ cứu nạn, xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân. Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai cũng cảm ơn chính quyền địa phương, người dân đã đồng hành, quan tâm, giúp đỡ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: T.C

Trong nhiệm kỳ tới, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai đề nghị toàn đảng bộ tập trung các giải pháp, khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm. Năm 2020, tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cần tập trung công tác giáo dục tư tưởng, tăng cường lãnh đạo, chỉ huy quyết liệt, dám làm, quyết làm, hiệu quả, an toàn, nâng cao bản lĩnh chính trị của toàn đảng bộ. Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng để kịp thời tham mưu, đề xuất về chủ trương, đối sách, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tích cực, chủ động tham gia cứu hộ cứu nạn, tập trung bảo vệ chủ quyền, đấu tranh chống tội phạm vi phạm pháp luật trên biển và vùng ven biển, kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ và bảo vệ đoàn kết nội bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai cũng đề nghị đại hội bầu cử công tâm, khách quan, lựa chọn đại biểu tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất chính trị, xứng đáng bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới.