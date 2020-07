Khai mạc Kỳ họp thứ 15 HĐND TP.Tam Kỳ khóa XI

(QNO) - Sáng nay 28.7 diễn ra Kỳ họp thứ 15 HĐND TP.Tam Kỳ khóa XI. Đây là kỳ họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và một số nội dung khác.

Kỳ họp thứ 15 HĐND TP.Tam Kỳ khóa XI. Ảnh: X.P

Theo báo cáo của UBND thành phố, do tác động của dịch Covid-19 nên hầu hết các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Giá trị ngành dịch vụ 6 tháng đầu năm đạt xấp xỉ 39% kế hoạch năm và 86% so với cùng kỳ, trong đó thương mại - dịch vụ chỉ đạt hơn 32% kế hoạch và 71% cùng kỳ. Ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt gần 50% kế hoạch và tăng hơn 20% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách đạt rất thấp so với dự toán. Thu ngân sách trên địa bàn là 819 tỷ đồng, chỉ đạt 40,5% dự toán tỉnh giao và 38,6% dự toán HĐND thành phố giao. Trong đó nguồn thu tỉnh quản lý 571 tỷ đồng, đạt 40%; thành phố quản lý 246 tỷ đồng, đạt 34% chỉ tiêu HĐND thành phố giao.

Các đại biểu thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch như kiểm tra thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và đeo khẩu trang trong phòng họp. Ảnh: X.P

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, vẫn có những tín hiệu lạc quan như địa phương triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; chăm sóc tốt gia đình chính sách, người có công; cải cách hành chính được đẩy mạnh. Lĩnh vực đầu tư công có nhiều kết quả với những dự án, công trình trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng được quan tâm hơn, tạo mặt bằng sạch để thu hút dự án đầu tư.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên HĐND TP.Tam Kỳ triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch như kiểm tra thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn đại biểu dự họp và rút ngắn thời gian kỳ họp xuống còn 1 ngày.