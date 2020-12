Khi thường trực cấp ủy tiếp dân...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho biết, sau khi Quy định số 11 của Bộ Chính trị (khóa XII) về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc. Từ đó, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Không chỉ nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy thể hiện rõ, mà người dân cũng nhận thức đầy đủ hơn và thấy được sự quan tâm của Đảng đối với nguyện vọng, tâm tư, mong muốn của mình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao đổi với công dân tại buổi tiếp dân định kỳ hằng tháng của Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Giải quyết nhanh vụ việc

Ngày 8.12.2020, UBND TP.Hội An ra Thông báo số 509/TB-UBND về hướng giải quyết bố trí đất tái định cư cho 7 hộ dân do ảnh hưởng dự án đường du lịch ven biển (tuyến ĐT 603A). Các hộ dân trên đang ở tạm tại khu vực Dốc Luyện, khối phố An Bàng (phường Cẩm An, TP.Hội An). Đây là những trường hợp vướng mắc kéo dài đã hơn 15 năm, người dân bức xúc kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Sau khi tiếp các hộ, nghe trình bày những nội dung cụ thể tại buổi tiếp dân định kỳ, Thường trực Thành ủy Hội An chỉ đạo UBND thành phố tập trung giải quyết và báo cáo kết quả. Được giao nhiệm vụ, các ngành chuyên môn tiến hành kiểm tra, rà soát, báo cáo kết quả và đề xuất UBND TP.Hội An phương án giải quyết. Trên cơ sở đó, UBND TP.Hội An báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Sau khi có Thông báo số 425/TB-UBND ngày 19.11.2020 của UBND tỉnh, UBND TP.Hội An đã phối hợp với các ngành và các hộ dân để thống nhất phương án giải quyết; báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Theo kế hoạch, địa phương khẩn trương hoàn thành việc bố trí tái định cư, lập hồ sơ để cấp sổ đỏ cho người dân trong năm 2020.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hội An Lê Chơi nêu dẫn chứng như trên khi chia sẻ về sự chuyển biến tích cực trong công tác tiếp dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân qua gần hai năm triển khai Quy định số 11 của Bộ Chính trị (khóa XII). Ông Chơi cho biết, Thường trực Thành ủy Hội An tổ chức tiếp dân định kỳ vào ngày thứ Ba của tuần thứ 2 hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

“Với sự tích cực, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân đã góp phần hạn chế vụ việc công dân khiếu nại kéo dài, giảm đáng kể các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện trên địa bàn. Chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo được nâng lên. Nhiều vụ việc đã được giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao; tạo được niềm tin trong các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước” - ông Lê Chơi nói.

Hạn chế phát sinh vượt cấp

Tại TP.Tam Kỳ, chính sự chủ động, tích cực và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp dân, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đã hạn chế được nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài. Từ đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tập trung sức lực, trí tuệ để phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Bùi Ngọc Ảnh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, ngoài các buổi tiếp dân định kỳ, nếu trên địa bàn phát sinh các vụ việc khiếu nại phức tạp cần phải giải quyết, trực tiếp đồng chí Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố sẽ đến tận nơi để đối thoại với người dân, kịp thời giải quyết vụ việc, không để xảy ra điểm nóng hay bức xúc kéo dài.

“Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Bí thư Thành ủy luôn quán triệt tới các đồng chí lãnh đạo, Ban tiếp công dân của thành phố và các xã, phường, đơn vị, phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền, tạo thuận lợi cho người dân khi khiếu nại, tố cáo” - ông Ảnh nói.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về tiếp dân ít nhất một ngày trong tháng đối với người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, huyện và ít nhất hai ngày trong tháng đối với người đứng đầu cấp ủy cấp xã.

Cụ thể, ngày 16.5.2019, Quảng Nam ban hành Quy chế về tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy; trong đó, quy định Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ vào ngày 15 hằng tháng tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Ngoài ra, tùy theo tính chất vụ việc, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tiếp dân đột xuất hoặc đối thoại trực tiếp để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân và chỉ đạo biện pháp giải quyết, nhất là đối với các vụ việc phức tạp, nổi cộm.

“Kết quả đạt được trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân từ sau khi có Quy định 11 đến nay chuyển biến tích cực. Nhiều vụ việc nổi cộm, kéo dài cơ bản được giải quyết; hạn chế phát sinh đơn thư vượt cấp, không xảy ra “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Kết quả đó góp phần vào việc giữ ổn định tình hình, giữ gìn an ninh, trật tự, đảm bảo công bằng xã hội, quyền lợi chính đáng của người dân, tạo động lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng và người đứng đầu các cấp sẽ phải tăng cường xuống cơ sở để lắng nghe phản ánh, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tổ chức đối thoại để thấu hiểu và xử lý, giải quyết kịp thời những vụ việc bức xúc, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh” - đồng chí Lê Văn Dũng nói