Chiều 9.11, ông Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì buổi đối thoại với bà Ngô Thị Tịnh (trú tổ 4, thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) liên quan đến đơn khiếu nại Công văn số 3556 ngày 29.10.2019 của UBND TP.Hội An.

Trong công văn nêu trên, UBND TP.Hội An nêu rõ nội dung không giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho hộ bà Ngô Thị Tịnh. Giải quyết khiếu nại lần đầu, tại Quyết định số 960 ngày 29.7.2020, Chủ tịch UBND TP.Hội An không chấp nhận nội dung đơn khiếu nại đối với Công văn 3556 và yêu cầu cấp sổ đỏ đối với diện tích đất khoảng 382,1m2 tại thôn Thanh Đông của bà Ngô Thị Tịnh. Từ kết quả kiểm tra, xác minh, Thanh Tra tỉnh nhận định nội dung Công văn số 3556 của UBND TP.Hội An và kết quả Chủ tịch UBND TP.Hội An giải quyết không chấp nhận nội dung đơn khiếu nại của hộ bà Ngô Thị Tịnh là phù hợp với quy định pháp luật.

Kết luận buổi đối thoại, Chánh Thanh tra tỉnh Trần Minh Thái cho biết sẽ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Tịnh và đề nghị UBND TP.Hội An tiếp tục thực hiện Quyết định số 960 ngày 29.7.2020 về giải quyết đơn khiếu nại của bà; UBND xã Cẩm Thanh thực hiện quản lý diện tích 382,1m2 đất tại thửa số 865/1, tờ bản đồ số 11 (diện tích đất khiếu nại) theo đúng quy định pháp luật.