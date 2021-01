Không được bảo kê, chống lưng cho tội phạm

(QNO) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nêu rõ quan điểm như vậy khi đề cập đến việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp của tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 diễn ra sáng nay 12.1.

Sáng nay 12.1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020. Ảnh: N.Đ

Theo gợi ý của chủ trì hội nghị, bên cạnh đánh giá các kết quả đạt được, hội nghị đã thảo luận đối với 6 vấn đề liên quan đến việc thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, hiệu quả thấp. Phán quyết của tòa án, nhất là tòa cấp huyện trong các vụ án phá rừng có nơi còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe.

Việc thực hiện các kết luận sau khi tiếp dân của Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh chưa đến nơi đến chốn, nhiều vụ việc dễ nhưng không giải quyết mà đùn đẩy trách nhiệm cho nhau giữa các cấp, ngành. Tội phạm băng nhóm, xã hội đen, có tổ chức vẫn còn tiếp tục hoành hành…

Nổi lên một số vấn đề về tình hình tội phạm

Trong năm 2020, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm nguy hiểm, tội phạm mới, sử dụng công nghệ cao được Công an tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện. Kết quả điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao với 83,6% (vượt 8,6% so với chỉ tiêu Quốc hội giao). Trong đó, điều tra khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng 95/97 vụ (đạt tỷ lệ 97,9%).

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, với quyết tâm không để xảy ra các loại tội phạm có tổ chức nguy hiểm, hoạt động theo kiểu xã hội đen trên địa bàn tỉnh, lực lượng Công an tỉnh triển khai nhiều biện pháp.

Trong đó, tập trung đấu tranh với một số loại tội phạm nguy hiểm như: xâm hại nhân thân, sức khỏe; có tính chất nghiêm trọng như giết người, cố ý gây thương tích; đặc biệt đối với các vụ việc có sự tham gia của nhiều đối tượng để giải quyết mâu thuẫn, thanh toán nhau, có trường hợp sử dụng súng và vũ khí nguy hiểm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: N.Đ

Theo ông Lai, năm vừa qua, nổi lên một số vấn đề, như qua việc bảo kê, tranh giành địa bàn, cho vay nặng lãi dẫn đến xảy ra án cố ý gây thương tích, giết người. Ở địa bàn Duy Xuyên nổi lên rất rõ, khi các băng nhóm đánh nhau do việc tranh giành địa bàn cung cấp ma túy.

Để phòng ngừa, đấu tranh đối với các loại tội phạm này, với sự nỗ lực của riêng lực lượng công an là chưa đủ, nên Công an tỉnh ban hành nhiều biện pháp để cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc điều tra, khám phá các vụ án giết người do nguyên nhân xã hội.

“Đồng thời chủ động tấn công trấn áp mạnh mẽ đối với các loại tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Công an tỉnh xác định đây là tội phạm nguy hiểm, gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội và kéo theo nhiều hành vi vi phạm nguy hiểm khác như cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, đe dọa giết người, gây rối, cố ý gây thương tích gây bức xúc trong nhân dân” - Đại tá Nguyễn Hà Lai phát biểu.

Theo đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo tập trung rà soát danh sách và tập trung triệt xóa tất cả băng nhóm có biểu hiện hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, hoạt động có tổ chức. Kết quả khởi tố 10 vụ với 30 bị can trong các băng nhóm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, về các tội danh cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, cho vay nặng lãi. Triệt xóa, làm tan rã 16 nhóm có biểu hiện hoạt động băng nhóm, có tổ chức.

Phát hiện, triệt xóa 14 nhóm với 68 đối tượng sử dụng mạng internet, mạng viễn thông để đánh bạc, tổ chức đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với tội phạm về ma túy, xác định đây là tội phạm của các loại tội phạm, Công an tỉnh hết sức tập trung đấu tranh, qua đó phát hiện bắt giữ 173 vụ và hàng chục đối tượng phạm tội.

Nêu ra các khó khăn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, theo Đại tá Nguyễn Hà Lai, quan điểm xử lý của cơ quan tư pháp có những lúc không thống nhất, tội phạm thay đổi phương thức, thủ đoạn liên tục, hành vi đã có thể cấu thành phạm tội nhưng hướng dẫn thi hành luật không theo kịp, không bổ sung kịp thời dẫn đến nên không đủ cơ sở pháp lý để xử lý.

Đơn cử có trường hợp tại TP.Tam Kỳ lừa đảo hơn 140 tỷ đồng, có rất nhiều người cho đối tượng này vay nặng lãi ngụy trang dưới hình thức góp vốn kinh doanh, mức lãi suất đến hàng nghìn phần trăm, tuy nhiên để chứng minh hành vi cho vay nặng lãi là hết sức khó khăn. Ông Lai cho biết, vẫn còn có trường hợp cán bộ làm công tác tư pháp có quan hệ mật thiết với các đối tượng phạm tội nên tìm mọi cách cản trở quá trình điều ra...

Không tạo mảnh đất tốt cho tội phạm phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho rằng, năm 2020, ngành nội chính tỉnh khắc phục khó khăn, nắm bắt thuận lợi, thời cơ để tham mưu theo nhiệm vụ được giao, góp một phần quan trọng vào thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm.

Với 6 hạn chế được nêu ra, đồng chí Lê Văn Dũng yêu cầu các cơ quan nội chính tỉnh phải cùng khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ năm 2021.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính” của Ban Nội chính Trung ương cho 3 đồng chí. Ảnh: N.Đ

Đồng chí Lê Văn Dũng dự báo, trong năm nay, bên cạnh những thuận lợi, Quảng Nam cũng đối mặt với rất nhiều khó khăn, việc khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ sẽ còn mất nhiều thời gian, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, hoạt động cho vay nặng lãi, băng nhóm, đòi nợ thuê sẽ ảnh hưởng lớn đến công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành.

Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng yêu cầu các cấp, các ngành dưới sự chủ trì của Ban Nội chính Tỉnh ủy, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chủ động theo dõi, nắm chắc địa bàn, giám sát chặt chẽ tình hình không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện sai trái, nhất là hành vi tham nhũng, lãng phí theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả điều tra, truy tố, xét xử; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng để thu hồi tiền, tài sản. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc gắn với an dân, chăm lo tốt đời sống người dân ở những vùng gặp nhiều khó khăn do thiên tai, bão lũ.

Đối với các cơ quan nội chỉnh của tỉnh, đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị tập trung củng cố, kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ, các chức danh tư pháp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế như hội nghị nhìn nhận.

“Tập trung xây dựng đội ngũ người làm công tác tư pháp phải công tâm, khách quan, có đạo đức, trong sáng lành mạnh, tuyệt đối không được bảo kê, chống lưng cho các loại tội phạm. Bất luận là ai nếu có hành vi này thì phải bị kiểm soát để phát hiện, kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm minh, để Quảng Nam không có chuyện bảo kê, chống lưng cho tội phạm. Chỉ cần có một vài người có hành vi bảo kê, chống lưng cho tội phạm chắc chắn sẽ tạo mảnh đất tốt cho tội phạm phát triển. Phải cương quyết làm tốt việc này. Năm vừa rồi có một vài trường hợp thôi nhưng ảnh hưởng đến công tác điều tra, truy tố, xét xử, tấn công trấn áp tội phạm của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã có chỉ đạo quyết liệt đối với việc này” - đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh.