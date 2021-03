Không được chủ quan, phải chặt chẽ từng khâu trong công tác chuẩn bị bầu cử

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Minh An và Cẩm An

QUỐC TUẤN | 24/03/2021 - 14:35

(QNO) - Sáng nay 24.3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 3 của Ủy ban Bầu cử tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm trưởng đoàn đến kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại 2 phường Minh An và Cẩm An (TP.Hội An).