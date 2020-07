Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

(QNO) - Sáng nay 18.7, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND (26.7.1960 - 26.7.2020). Đến dự có đại diện lãnh đạo Viện KSND tối cao; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND. Ảnh: VINH ANH

Buổi lễ đã ôn lại chặng đường 60 xây dựng và trưởng thành ngành KSND, những thành tựu nổi bật trong phong trào thi đua ngành KSND tỉnh. Suốt 23 năm đi cùng hành trình phát triển quê hương, các thế hệ cán bộ Viện KSND tỉnh đã không ngừng học hỏi, nỗ lực cống hiến, góp phần vun bồi ngày một dày thêm các thành tựu trong hoạt động kiểm soát việc tuân theo pháp luật, thực hành quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp.

Từ năm 2015 đến nay, toàn ngành KSND tỉnh đã thụ lý, giải quyết 8.500 nguồn tin về tội phạm; thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra trong lĩnh vực hình sự đối với 5.671 vụ/7.544 bị can; kiểm sát tạm giữ đối với 2.700 người và tạm giam đối với 4.536 bị can. Đồng thời truy tố tổng cộng 4.203 vụ/7.013 bị can; kiểm sát xét xử 5.805 vụ/9.159 bị cáo; kiểm sát giải quyết 21.635 vụ và 1.339 việc trong lĩnh vực dân sự.

Với những thành tích đạt được, năm 2015 ngành KSND tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Liên tục từ năm 2015 - 2019 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tặng bức trướng chúc mừng ngành KSND tỉnh. Ảnh: VINH ANH

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được của ngành KSND tỉnh, trong đó có công tác thi hành quyền công tố, phòng chống oan sai, tham nhũng. Đồng thời đề nghị ngành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nâng cao hiệu quả công tác công tố; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh trong hoạt động điều tra, truy tố, phòng chống tệ nạn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Quảng Nam.

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Viện KSND tỉnh bức trướng với dòng chữ: "Viện KSND tỉnh Quảng Nam đoàn kết - sáng tạo - hiệu quả"; 8 tập thể, 14 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành KSND tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.