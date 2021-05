Kỳ vọng của cử tri trẻ

Ngày hội bầu cử 23.5 tới cũng là thời khắc đánh dấu sự trưởng thành của nhiều thanh niên huyện Bắc Trà My khi lần đầu đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình…

Cử tri xã Trà Bui đến nhà sinh hoạt cộng đồng tìm hiểu tiểu sử tóm tắt của các ứng viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: V.B

Háo hức chờ đợi ngày bầu cử 23.5 là tâm trạng chung của nhiều cử tri trẻ khi vừa tròn 18 tuổi, như chị Hồ Thị Phiến (người Ca Dong, trú thôn 2, xã Trà Bui).

Chị Phiến chia sẻ: “Mình đã tìm hiểu và biết về quyền lợi, trách nhiệm của cử tri đối với lá phiếu bầu cử. Mình đã đến nhà cộng đồng thôn để xem danh sách cử tri. Thấy họ và tên mình được niêm yết trên bảng cùng với 372 cử tri thôn 2 nên rất vui.

Mình cũng theo dõi tiểu sử của 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV để quyết định bầu 2 người; bầu 2 trong 3 ứng cử viên vào HĐND tỉnh khóa mới. Trong ngày 23.5, mình sẽ không đi rẫy, dành thời gian để đi bỏ phiếu, sớm hoàn thành nghĩa vụ của công dân”.

Cũng lần đầu tiên đi bầu cử, cử tri Nguyễn Thị Triều Ngoan (người Co, xã Trà Kót) bày tỏ, chị rất háo hức mong đến ngày bầu cử để tận tay bỏ phiếu, thể hiện quyền công dân của mình.

Chị kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, các vị ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp được bầu chọn sẽ nỗ lực thực hiện đúng theo chương trình hành động đã trình bày tại buổi tiếp xúc cử tri, giúp địa phương khởi sắc hơn.

“Tôi rất mừng là kỳ bầu cử lần này có ông Nguyễn Đức Hải - người con của quê hương Quảng Nam vừa được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV ứng cử ĐBQH tại địa bàn Bắc Trà My.

Tôi tin tưởng và gửi trọn niềm tin vào các ĐBQH khóa mới, trong đó có ông Hải sẽ đóng góp nhiều quyết sách hiệu quả, tạo động lực giúp cho bà con miền núi như Trà My vượt khó, thoát nghèo bền vững” - chị Ngoan kỳ vọng.

Cử tri Hoàng Lê Trà My (tổ Trung Thị, thị trấn Trà My) cho hay, ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh tại khu vực Bắc Trà My nhiều lãnh đạo chủ chốt, có năng lực thực tiễn và kinh qua nhiều vị trí công tác. Đối với các vị ứng cử HĐND cấp huyện và thị trấn Trà My được giới thiệu ra ứng cử đều rất xứng đáng, có uy tín, được nhân dân địa phương rất tín nhiệm.

“Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang rất phức tạp, chưa biết đến lúc nào khống chế hoàn toàn. Mình mong muốn, khi được tín nhiệm bầu vào làm đại biểu đại diện cho dân, trước hết, mong các vị ưu tiên hàng đầu là xây dựng những quyết sách phù hợp, sát thực nhất để phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho toàn dân. Phải làm sao phát huy thành quả chống dịch thành công, được thế giới công nhận để chào đón các làn sóng đầu tư mới từ bên ngoài, phát triển đất nước” - chị Trà My chia sẻ.