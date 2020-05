Lãnh đạo Công an tỉnh thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản

(QNO) - Sáng 5.5, Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân Đại lễ Phật đản 2020 - Phật lịch 2564.

Lãnh đạo Công an tỉnh cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân Đại lễ Phật đản 2020. Ảnh: M.T

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Thành Long gửi lời thăm hỏi và chúc mừng đến các chức sắc, tăng ni, phật tử trong tỉnh đón một mùa Phật đản an vui và ý nghĩa; ghi nhận sự đóng góp quan trọng của các chức sắc trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời mong muốn các vị chức sắc, tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt.

Để chung tay phòng chống dịch Covid-19, Thượng tá Nguyễn Thành Long cũng đề nghị các chức sắc, tăng ni, phật tử căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh ở địa phương để tổ chức Đại lễ Phật đản phù hợp và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

* Chiều 4.5, lãnh đạo huyện Nông Sơn đến thăm, tặng quà chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn nhân Đại lễ Phật đản 2020 - Phật lịch 2564.

Lãnh đạo huyện Nông Sơn chúc mừng các cơ sở Phật giáo nhân Đại lễ Phật đản. Ảnh: T.L

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo huyện gửi lời chúc mừng đến toàn thể chức sắc, tăng ni và bà con phật tử trong huyện; ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo huyện trong việc hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động, góp phần tích cực vào các hoạt động từ thiện xã hội, giúp hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Thời gian qua, Giáo hội Phật giáo huyện Nông Sơn tích cực chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các chùa, cơ sở thờ tự triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đóng góp 10 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch của huyện, hỗ trợ suất ăn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch.