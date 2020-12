Lãnh đạo huyện Nông Sơn và Duy Xuyên thăm, chúc mừng Giáng sinh

(QNO) - Ngày 23.12, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban ngành huyện Nông Sơn đến thăm các cơ sở Công giáo và Tin lành trên địa bàn nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2020.

Lãnh đạo huyện Nông Sơn tặng hoa chúc mừng Hội thánh Tin lành Khánh Bình (xã Ninh Phước). Ảnh: TÂM LÊ

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Nông Sơn thăm hỏi tình hình đời sống của các linh mục, bà con giáo dân; chia sẻ những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thiên tai gây ra; chúc các vị linh mục, mục sư và bà con giáo dân có một mùa Giáng sinh an lành, vui tươi và hạnh phúc.

Lãnh đạo huyện cũng thông tin tình hình kinh tế - xã hội và các mặt công tác khác của huyện năm 2020; ghi nhận sự đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo, Tin lành, nhất là trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời mong muốn thời gian tới các linh mục, bà con giáo dân tiếp tục đồng hành với huyện thực hiện hiệu quả các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; động viên bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, vận động bà con giáo dân tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, nhất là trong dịp Giáng sinh…

Toàn huyện Nông Sơn hiện có 3 cơ sở thờ tự, 2 điểm nhóm với khoảng 1.100 tín đồ theo đạo Tin lành và Công giáo.

* Sáng cùng ngày, lãnh đạo huyện Duy Xuyên đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Giáo xứ Hòa Lâm (xã Duy Trung), Giáo xứ Trà Kiệu (xã Duy Sơn) và Hội thánh Tin lành Thu Bồn (xã Duy Thu).

Lãnh đạo huyện Duy Xuyên tặng hoa chúc mừng Giáo xứ Hòa Lâm (xã Duy Trung). Ảnh: TUYẾT MAI

Lãnh đạo huyện Duy Xuyên tặng quà và chúc các vị linh mục, mục sư, bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lạc, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Đồng thời biểu dương, ghi nhận những đóng góp to lớn của các vị chức sắc, tín đồ theo đạo Công giáo, Tin lành trong phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận phát động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nông thôn mới. Lãnh đạo huyện mong muốn các vị chức sắc cùng bà con tín đồ trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.