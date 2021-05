Lãnh đạo Mặt trận tỉnh thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản 2021

(QNO) - Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2021 - Phật lịch 2565, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thái Bình vừa đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng một số cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: Mặt trận tỉnh

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Lê Thái Bình gửi lời chúc mừng đến các vị chức sắc, tăng, ni, phật tử đón mùa Phật đản an vui, mạnh khỏe, an lạc. Đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của Phật giáo Quảng Nam và bà con phật tử đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước cùng công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19...

Ông Lê Thái Bình mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các vị chức sắc, tăng, ni và bà con phật tử tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo hội, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trước mắt vận động bà con phật tử thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt là hưởng ứng tham gia tích cực cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23.5 đến.