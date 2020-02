Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh nCoV tại Thăng Bình

Chiều qua 11.2, đoàn công tác của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV), cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh đã có buổi khảo sát thực tế tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình; Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (xã Bình Minh); Khu du lịch Vinpearl Land Nam Hội An và làm việc với lãnh đạo UBND huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh nCoV tại Khu du lịch Vinpear Land Nam Hội An. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Theo báo cáo, đến nay huyện Thăng Bình đã chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh, thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin công dân nước ngoài trong vùng có dịch đến địa phương, công dân người Thăng Bình từ vùng dịch quay trở về địa phương, cũng như người địa phương có tiếp xúc xung quanh với người từ vùng dịch đến. Đồng thời, phối hợp làm việc với một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn để giám sát, kiểm tra sức khỏe toàn bộ 32 công nhân nước ngoài đang làm việc tại địa phương và cấp phát hàng nghìn khẩu trang miễn phí cho người dân, khách du lịch...

Sau khi khảo sát và nghe báo cáo của các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chia sẻ với những khó khăn chung của địa phương trong việc nỗ lực phòng chống dịch bệnh và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các ngành, nhất là trong việc quan tâm đến sức khỏe của học sinh, phụ huynh, giáo viên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị, bên cạnh làm tốt các quy trình hiện có, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện chặt chẽ công tác phòng chống dịch bệnh với nhân viên, du khách; tuyệt đối không được phân biệt, đối xử kỳ thị với du khách nước ngoài và đảm bảo các điều kiện ứng phó, thực hiện tốt chủ trương “4 tại chỗ” theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Ngoài ra, cần tiếp tục chỉ đạo các xã khẩn trương thành lập ban phòng chống dịch bệnh, tăng cường và kịp thời thông tin tuyên truyền trong cộng đồng dân cư liên quan đến dịch bệnh nCoV.

Trước đó, đoàn công tác cũng có buổi kiểm tra, khảo sát thực địa và làm việc với lãnh đạo huyện Đông Giang liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh nCoV.