Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch corona tại Hội An

(QNO) - Chiều tối 3.2, đoàn công tác UBND tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dẫn đầu có chuyến kiểm tra công tác phòng chống dịch corona tại Palm Garden Resort, Silk Village (Làng lụa Hội An) và Bệnh viện Đa khoa Hội An. Cùng tham gia có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân; lãnh đạo các sở: Y tế, VH-TT&DL, TT-TT; Hiệp hội Du lịch Quảng Nam.

Đoàn công tác UBND tỉnh làm việc với Palm Garden Resort về công tác chống dịch corona. Ảnh: T.L

Báo cáo với đoàn kiểm tra, lãnh đạo Palm Garden Resort cho biết, từ trước Tết Nguyên đán, công tác phòng dịch tại đơn vị đã được tăng cường, nhân viên các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với du khách được trang bị khẩu trang, có y tế riêng trực chiến tại đơn vị để kiểm tra thân nhiệt thường xuyên du khách và sẵn sàng phối hợp với y tế địa phương để cách ly nếu phát hiện trường hợp bất thường.

Trong khi đó, đại diện Silk Village cho biết, vào những ngày cao điểm, đơn vị đón 2.000 - 3.000 khách cả ăn uống và lưu trú nên công tác đảm bảo sức khỏe cho du khách được khẩn trương tăng cường. Trong đó có việc trang bị 4 máy đo thân nhiệt bằng tay và có phòng cách ly y tế riêng biệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị các cơ sở du lịch ứng xử văn minh với du khách trong thời điểm này. Ảnh: T.L

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh lưu ý các doanh nghiệp tăng cường kết nối thông tin với các đơn vị lữ hành để nắm bắt cụ thể lịch trình trước khi khách đến và kể cả sau khi đã rời khỏi đơn vị. Phải xây dựng kịch bản ứng phó và phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế địa phương khi phát hiện du khách có biểu hiện sức khỏe bất thường.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp; đồng thời cho rằng, “trong nguy có cơ” nên doanh nghiệp du lịch cần có ứng xử văn hóa, văn minh trong thời điểm dịch bệnh có nguy cơ bùng phát để bảo vệ thương hiệu du lịch của Hội An.

Đoàn công tác kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa Hội An. Ảnh: T.L

Với trách nhiệm là đầu mối tiếp nhận các ca bệnh có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm vi rút corona tại Hội An, Bệnh viện Đa khoa Hội An đã báo cáo đến lãnh đạo tỉnh sơ lược tình hình thành lập khu cách ly bệnh nhân, quy trình tiếp nhận và xử lý để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và cộng đồng trong quá trình chờ kết quả xét nghiệm.

Kiểm tra khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa Hội An. Ảnh: T.L

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết, tỉnh sẽ điều động thêm nhân lực, trang thiết bị y tế cần thiết để hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Hội An một khi xảy ra tình huống tiếp nhận các bệnh nhân nghi ngờ nhiễm vi rút corona phải cách ly. Đồng chí Trần Văn Tân cũng lưu ý, kể cả trong quá trình chờ xét nghiệm dù chưa có kết quả nhưng nếu sức khỏe bệnh nhân chuyển biến xấu thì phải nhanh chóng chuyển lên bệnh viện tuyến trên để đảm bảo công tác chữa trị.