Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương

(QNO) - Sáng nay 18.8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân và các thành viên Ban chỉ đạo có buổi kiểm tra, khảo sát thực tế tình hình phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn, Hội An và Thăng Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nghe lãnh đạo huyện Duy Xuyên báo cáo về hoạt động của chợ Nam Phước trong thời điểm dịch Covid-19. Ảnh: A.N

Tại chợ đầu mối thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên), theo ghi nhận, ở hầu hết khu vực ra vào cổng chợ đều được trang bị đầy đủ bình sát khuẩn, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Tiểu thương tại chợ và người dân đến mua bán đều mang khẩu trang và thực hiện nghiêm túc việc giãn cách theo quy định, đảm bảo điều kiện hoạt động bình thường.

Sau khi kiểm tra thực tế hoạt động buôn bán, giao thương diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh động viên bà con tiểu thương bên cạnh nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe chung, cần nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh. Đồng thời không quá hoang mang, lo lắng, tỉnh đang tập trung mọi biện pháp để sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thăm, động viên cán bộ chiến sĩ, nhân viên làm nhiệm vụ trực gác tại chốt kiểm soát khối phố Tứ Ngân (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn). Ảnh: A.N

Tại thị xã Điện Bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã đến thăm, tặng quà động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt chặn kiểm soát Tứ Ngân (phường Điện Ngọc).

Đây là chốt kiểm soát nằm trên tuyến đường dân cư, giáp ranh với TP.Đà Nẵng. Những ngày qua, hàng chục trường hợp người dân từ TP.Đà Nẵng tìm cách vào địa bàn Quảng Nam được lực lượng làm nhiệm vụ kịp thời ngăn chặn, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát tại khối phố Tứ Ngân. Ảnh: A.N

Trước đó, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh và thăm hỏi người dân khối phố An Hội (phường Minh An, TP.Hội An) - nơi đang bị phong tỏa tạm thời do có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chỉ đạo UBND TP.Hội An cần thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe nhân dân trong khối phố An Hội để có báo cáo thường xuyên, kịp thời cho UBND tỉnh. Đồng thời vận động người dân chấp hành nghiêm túc quy định giãn cách, các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn nguồn dịch có nguy cơ lây nhiễm thêm trong cộng đồng.

Khu dân cư An Hội hiện có khoảng 450 hộ với 2.000 nhân khẩu. Kể từ sau lệnh phong tỏa lần thứ 2 được triển khai, người dân đã bắt đầu chủ động hơn trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Đoàn công tác của tỉnh nghe đại diện tổ giám sát cộng đồng thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc) báo cáo hoạt động kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Ảnh: A.N

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà động viên các tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng của huyện Đại Lộc; cán bộ chiến sĩ, tình nguyện viên y tế đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly Trường THCS Trần Quý Cáp (xã Bình Quý, Thăng Bình) và kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình - đơn vị vừa hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.