Lãnh đạo tỉnh tặng quà tết cho đồng bào xã Tam Trà, Tam Sơn (Núi Thành)

(QNO) - Sáng nay 4.2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 50 suất quà tết cho các già làng, người có uy tín, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của xã Tam Trà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng quà tết cho đồng bào xã Tam Trà. Ảnh: V.A

Dịp này,

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh cũng

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh và lãnh đạo huyện Núi Thành tặng quà tết cho người dân xã Tam Sơn. Ảnh: V.A

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng quà tết cho Đảng, UBND xã Tam Trà. Ảnh: V.A

trao tặng 50 suất quà cho 50 hộ nghèo, gia đình chính sách của xã Tam Sơn. Các phần quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm giúp người dân đón tết đầm ấm, no đủ…Đến thăm hỏi, trao quà tết cho bà con, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho biết, năm 2020 nhân dân trong tỉnh phải chịu nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai, đồng chí thay mặt lãnh đạo tỉnh chia sẻ khó khăn và gửi tặng món quà nhỏ động viên bà con đón tết vui tươi, đầm ấm.Đánh giá cao sự chăm lo kịp thời của huyện Núi Thành và Đảng ủy, chính quyền xã Tam Trà, Tam Sơn cho nhân dân đón tết, đồng chí Lê Văn Dũng cho rằng sự chung tay của hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội sẽ góp thêm một mùa xuân vui tươi, no đủ đến với toàn dân…