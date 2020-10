Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi các gia đình có thân nhân bị tử vong trong mưa lũ

Chiều 14.10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình ông Nguyễn Diệp (SN 1976, thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải, Núi Thành). Cùng đi thăm có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Thị Minh Tâm và lãnh đạo huyện Núi Thành.

Ông Nguyễn Diệp và con trai là Nguyễn Phúc Đạo (SN 1997) bị đuối nước do chìm tàu tại bến đò Xuân Mỹ vào ngày 11.10. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm hỏi, chia sẻ với nỗi đau, mất mát quá lớn của gia đình và động viên người thân bình tâm để chăm lo hậu sự cho hai nạn nhân được chu đáo.

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với các gia đình có người thân bị tử vong trong đợt mưa lũ vừa qua tại huyện Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thăm hỏi, động viên gia đình em Hứa Đại Công, bị đuối nước tại xã Duy Phước (Duy Xuyên). Ảnh: VINH ANH

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã đến thăm, viếng hương 7 trường hợp không may bị tử vong gồm: 2 mẹ con bà Tôn Nữ Thị Minh Hiếu (SN 1961) và con Nguyễn Minh Tâm (SN 1993, tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) bị tử vong do bị điện giật vào ngày 12.10 khi đang dọn lũ; anh Lê Văn Tâm (SN 1982, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên), em Hứa Đại Công (SN 2005), em Hứa Thị Kiều Vi (SN 2007, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên) cùng trường hợp vợ chồng anh Lê Tự Quốc (SN 1994) và chị Lưu Thị Hoài Sương (SN 1997, thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn) bị tử vong do tai nạn đuối nước.

Tại các gia đình đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thay mặt UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, thân nhân của các nạn nhân; đồng thời động viên các gia đình vượt qua nỗi đau, mất mát, sớm ổn định cuộc sống. Đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các địa phương có nạn nhân bị tử vong trong mưa lũ cần quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ tinh thần, vật chất để chia sẻ, động viên các gia đình mau chóng ổn định cuộc sống.