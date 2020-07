Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Nam Trà My

(QNO) - Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020), chiều 22.7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến thăm, tặng quà 3 gia đình chính sách tại huyện Nam Trà My.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng quà gia đình chính sách tại Nam Trà My. Ảnh: NGỌC SÁNG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến thăm gia đình bà Hồ Thị Bông (SN 1942), bà Trần Thị Mai (SN 1947, cùng trú thôn 1, xã Trà Mai), bà Hồ Thị Am (SN 1943, thôn 2, xã Trà Tập), cả 3 đều là bệnh binh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Văn Dũng ghi nhận những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, thương - bệnh binh trên địa bàn Nam Trà My nói chung và 3 gia đình đến thăm lần này nói riêng; tặng 3 gia đình các suất quà nhân dịp 27.7 (trị giá 2,5 triệu đồng/suất).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cũng đề nghị huyện Nam Trà My tiếp tục có những chính sách, việc làm thiết thực để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống các đối tượng chính sách trong thời gian tới.