Lãnh đạo tỉnh thăm, trao hỗ trợ nạn nhân bị thương do sạt lở đất

(QNO) - Chiều 31.10, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm các nạn nhân bị thương do sạt lở núi tại thôn 1, xã Trà Leng (Nam Trà My) đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm hỏi, trao hỗ trợ bệnh nhân vụ sạt lở núi đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My. Ảnh: N.Đ

Đồng chí Phan Việt Cường thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ (mỗi trường hợp 2 triệu đồng) và động viên 9 bệnh nhân yên tâm điều trị, sớm phục hồi sức khỏe. Đồng thời lưu ý đội ngũ y, bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My tận tình chăm sóc, chữa trị tốt cho các bệnh nhân sớm phục hồi sức khỏe, ổn định về tinh thần.

Trước đó, chiều 30.10, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã đến thăm, chia sẻ, động viên các nạn nhân bị thương nặng do sạt lở núi tại thôn 1, xã Trà Leng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, sức khỏe 9 bệnh nhân bị thương nặng trong vụ sạt lở đất xảy ra ngày 28.10 tại thôn 1, xã Trà Leng đang điều trị tại bệnh viện đã dần được hồi phục. Các bệnh nhân này được chuyển đến từ Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My.