Lãnh đạo tỉnh viếng hương tri ân anh hùng liệt sĩ

(QNO) - Sáng nay 27.7, lãnh đạo tỉnh đến viếng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020).

Đại biểu mặc niệm tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: D.L

Đoàn viếng hương của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn; đoàn viếng hương của các lực lượng vũ trang tỉnh do Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn; đoàn viếng hương của TP.Tam Kỳ do ông Nguyễn Hồng Quang - Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn.

Các đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do cho nhân dân. Công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước luôn được thế hệ sau ghi nhớ để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân viếng hương tri ân anh hùng liệt sĩ. Ảnh: D.L

Tiếp đó, các đoàn đến dâng hoa, viếng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng; viếng hương tại Nhà bia ghi danh các liệt sĩ quê Thanh Hóa đã chiến đấu, hy sinh trên chiến trường Quảng Nam.