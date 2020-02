Lãnh đạo Trung ương và tỉnh chúc tết Bộ đội Biên phòng Quảng Nam

(QNO) - Sáng 25.1 (mùng 1 Tết Canh Tý), các đồng chí Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Quốc hội; Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc tết Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chúc tết BĐBP tỉnh. Ảnh: HỒNG ANH

Năm 2019, lực lượng BĐBP tỉnh tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành chức năng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên hai tuyến biên giới, góp phần ổn định chính trị, duy trì và nâng cao đời sống người dân; xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý , Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức lực lượng trực 24/24, bảo vệ an toàn cho nhân dân biên giới đón tết an lành, hạnh phúc; đồng thời tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đón tết ấm áp, vui tươi, tiết kiệm nhưng không quên nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chúc tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh. Ảnh: HỒNG ANH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các lãnh đạo tỉnh đánh giá cao nỗ lực của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình, mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải và các lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, năm 2020 đơn vị cần tăng cường công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tiên phong trong công tác giúp đỡ chính quyền và nhân dân xóa đói giảm nghèo; tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, nhất là trong và sau Tết Nguyên đán.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm hỏi, chúc tết lãnh đạo BĐBP tỉnh. Ảnh: HỒNG ANH

Nhân dịp năm mới, đồng chí Nguyễn Đức Hải và các lãnh đạo tỉnh gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng và gia đình.