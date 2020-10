Lấy ý kiến góp ý hai dự thảo luật liên quan đến giao thông đường bộ

(QNO) - Sáng nay 9.10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Các đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 5 và Phan Thái Bình - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phan Thái Bình - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại biểu Quốc hội Phan Thái Bình nhấn mạnh, hai dự thảo luật có vai trò hết sức quan trọng và có mối liên quan mật thiết trong bối cảnh nhiều vấn đề phát sinh, đặc biệt là một số quy định mới khi Việt Nam tham gia là thành viên của nhiều hiệp ước quốc tế liên quan lĩnh vực giao thông đường bộ.

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi gồm 6 chương, 102 điều, quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phương tiện giao thông đường bộ, vận tải đường bộ và quản lý Nhà nước về giao thông đường bộ.

Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ gồm 8 chương, 71 điều quy định về quy tắc giao thông đường bộ, phương tiện tham gia giao thông đường bộ, người điểu khiển phương tiện giao thông đường bộ; tổ chức an toàn giao thông, chỉ huy, điều khiển giao thông và giải quyết ùn tắc giao thông đường bộ; giải quyết tai nạn giao thông đường bộ; thực thi pháp luật trong phát hiện, xử lý vi phạm; quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ…

Góp ý vào các dự thảo, nhiều ý kiến xoay quanh sự cần thiết phải tách rời và xây dựng dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, những mục tiêu quan trọng của hai dự luật này, nội dung một số điều luật...