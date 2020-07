(QNO) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh như vậy khi kết luận hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm được tổ chức chiều qua 17.7.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: N.Đ

Hội nghị đánh giá, từ đầu năm đến nay, trật tự an toàn xã hội ổn định nhưng tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật còn phức tạp, nhất là tội phạm về ma túy, giết người, tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trong khi đó, việc chấp hành pháp luật trong một số vụ án hành chính, dân sự chưa nghiêm, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân còn phức tạp. Nhiều vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm. Một số vụ án chưa có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết.

Trong công tác phòng chống tham nhũng, Thường trực Tỉnh ủy cho biết, cơ quan điều tra công an toàn tỉnh thụ lý điều tra 7 vụ/8 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ. Trong đó năm 2019 chuyển sang 3 vụ/2 bị can, khởi tố mới 3 vụ/5 bị can và điều tra lại 1 vụ/1 bị can.

Viện KSND thụ lý 6 vụ/9 bị can, đã giải quyết 6 vụ/9 bị can. Còn TAND hai cấp thụ lý 10 vụ/19 bị cáo, đã xét xử 5 vụ/7 bị cáo.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị; đấu tranh phòng chống hiệu quả đối với các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, không để tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế theo quy định pháp luật. Nhất là các vụ án nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm; trong đó có các vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.