Ngày hội sớm vùng biên

Hôm qua 16.5, từ sáng sớm, cử tri 6 xã biên giới của Nam Giang gồm Đắc Pring, Đắc Pre, Đắc Tôi, La Dêê, La Êê và Chơ Chun nô nức đi bầu cử sớm. Trong khoảng thời gian 3 giờ 30 phút, hơn 4.800 cử tri vùng biên giới huyện Nam Giang đã thực hiện nghĩa vụ công dân với niềm tin và kỳ vọng vào những người mình chọn làm đại diện thông qua lá phiếu bầu.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Phan Việt Cường kiểm tra công tác bầu cử sớm tại xã La Êê. Ảnh: THÀNH CÔNG

La Êê nô nức vào hội

Chưa đến 6 giờ sáng, già làng Zơrâm Plênh - cán bộ hưu trí ở thôn Pà Ooi, xã La Êê khoác chiếc áo thổ cẩm đẹp nhất, cùng với già Pơloong Pơng đến khu vực bỏ phiếu số 2 tại trụ sở UBND xã La Êê. Nhà làng cũng đã rất đông người chờ đợi với thẻ cử tri trên tay.

“Nhiều ngày qua, bà con chúng tôi đã đọc, đã nghe, xem rất nhiều về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, các ứng cử viên HĐND các cấp. Chúng tôi rất vui mừng vì ứng cử viên nhắc nhiều đến bà con vùng cao, rất tin tưởng các đại biểu được bầu sẽ có tiếng nói để giúp nhiều hơn cho thôn Pà Ooi, cho đồng bào miền núi trong nhiệm kỳ mới. Bà con đã chờ nhiều ngày, sáng nay ai cũng muốn được bỏ phiếu sớm, chọn ra người mình tin, ủng hộ để làm đại biểu cho nhân dân, cho mình” - già Plênh chia sẻ.

Sau lễ chào cờ trang nghiêm, già PLênh vinh dự được là người bỏ lá phiếu đầu tiên vào hòm phiếu. Nhiều bà con không thạo chữ được hướng dẫn đến bàn viết hộ. Tại khu vực bỏ phiếu số 3 ở thôn Đăk Ngol, xã La Êê, chỉ 30 phút sau giờ khai mạc chính thức, đã có 72 trong tổng số 104 cử tri hoàn thành bỏ phiếu. Đây cũng là một trong những khu vực đầu tiên có 100% cử tri hoàn thành bỏ phiếu trước 9 giờ sáng cùng ngày.

Mang thùng phiếu phụ đến tận nhà cho cử tri khuyết tật bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: DIỄM LỆ

Dự lễ khai mạc và trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử sớm tại xã La Êê, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Phan Việt Cường ghi nhận, biểu dương sự nhiệt tình của cử tri ở xã này. Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Phan Việt Cường nhắc nhở tổ giúp việc hướng dẫn bà con các thao tác, không bỏ nhầm thẻ cử tri vào hòm phiếu cũng như kê thêm bàn ghế phục vụ cử tri đến bỏ phiếu.

“Bà con rất náo nức, không khí của một ngày hội thực thụ tại vùng biên. Tôi nhận thấy tinh thần của ngày bầu cử rất vui tươi, phấn khởi. Qua theo dõi, tôi đánh giá rất cao công tác chuẩn bị bầu cử sớm của huyện Nam Giang đối với 6 xã miền núi, vừa phòng chống dịch chu đáo. Sau cuộc bầu cử Quảng Nam sẽ họp rút kinh nghiệm để tổ chức đối với 235 xã còn lại trên toàn tỉnh vào ngày 23.5 sắp tới” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

La Dêê sôi nổi

Mặc dù chính quyền xã La Dêê ra thông báo đúng 7 giờ sáng 16.5 lễ khai mạc bầu cử mới bắt đầu nhưng từ rất sớm cử tri địa phương đã có mặt, háo hức chờ đến giây phút được bầu cử.

Một cử tri vùng cao Nam Giang địu con đi bầu cử sớm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Tại điểm bầu cử số 2 xã La Dêê, không khí trở nên sôi nổi ngay sau lễ khai mạc. Từng cử tri địa phương chấp hành quy định phòng chống dịch bệnh khi tham gia bỏ phiếu. Ông Blúp Dứ, cử tri ở thôn Đắc Ôốc cho biết, từ khi có chủ trương về bầu cử sớm, ngày nào ông cũng theo chân cán bộ xã, chiến sĩ biên phòng đến từng hộ dân để tuyên truyền về bầu cử. Ông cũng được tín nhiệm bầu vào tổ giúp việc, tham gia góp ý rất nhiều công việc cho xã.

“Đây là ngày hội chung 5 năm mới có một lần. Mình biết cái gì, hiểu cái gì thì chia sẻ lại với người dân cùng biết, cùng nắm bắt chủ trương. Mấy chuyện đó, dù già nhưng mình vẫn làm được mà” - ông Dứ tâm sự.

Có mặt tại điểm bầu cử sớm xã La Dêê, bên cạnh giám sát việc bầu cử, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ân cần trò chuyện, động viên, chia sẻ và biểu dương các già làng đã trực tiếp tham gia hỗ trợ cử tri thực hiện nghĩa vụ công dân. Đồng chí Lê Văn Dũng cho biết, qua chứng kiến chương trình bầu cử tại xã La Dêê, nhận thấy mọi thứ diễn ra theo đúng tiến độ bầu cử và đảm bảo công tác phòng chống dịch.

“Cuộc bầu cử diễn ra tại xã La Dêê rất chu đáo. Ở đây khai mạc lúc 7 giờ nhưng từ 6 giờ 30 bà con đã có mặt đông đủ. Tất cả cử tri đều vui vẻ, phấn khởi, thấy rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình. Trong phòng bỏ phiếu rất trật tự, bà con thực hiện đúng nội quy trong ngày hội lớn của toàn dân” - đồng chí Lê Văn Dũng nhận xét.

Đắc Pre kỹ càng

Lúc 6 giờ 45, tại Nhà văn hóa thôn 58, xã Đắc Pre, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã có mặt cùng chính quyền địa phương kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị trước giờ khai mạc bầu cử. Đúng 6 giờ 50, diễn ra lễ khai mạc bầu cử sớm.

Đo thân nhiệt cho cử tri trước khi vào khu vực bỏ phiếu. Ảnh: QUỐC TUẤN

Cũng từ sáng sớm, tại các điểm bầu cử ở xã biên giới Đắc Pre, phần lớn cử tri đã tập trung đông đủ, xếp hàng và thực hiện các thủ tục theo quy định để bắt đầu bỏ phiếu bầu cho ứng cử viên mình đặt niềm tin. Rất nhiều già làng trưởng bản với trang phục truyền thống Cơ Tu có mặt từ sớm càng làm cho không khí ngày hội bầu cử sớm thêm ý nghĩa.

“Các Tổ bầu cử đã quán triệt công tác phòng chống dịch kết hợp với bầu cử rất tốt và bà con nhân dân cũng được hướng dẫn rất kỹ càng. Do đó, từ việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách và bỏ phiếu bầu cử được cử tri thực hiện nghiêm túc. Công tác bầu cử tại Đắc Pre đã đạt được kết quả tốt đẹp cùng với đảm bảo an toàn dịch bệnh trên địa bàn” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhìn nhận.

Đắc Tôi chu đáo

Tại khu vực bầu cử chính số 3 của xã Đắc Tôi (thôn Đắc Tà Vâng) có 253 cử tri. Từ ngoài cổng vào khu vực bỏ phiếu, bàn y tế có nhân viên y tế đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho cử tri. Các khâu đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 diễn ra trình tự, nhanh chóng để cử tri thực hiện quyền công dân. Cử tri bỏ phiếu bầu cử xong được hướng dẫn ra về để tránh tập trung đông người.

Cử tri Zơ Râm Hốn nói: “Hôm nay cả nhà tôi không lên nương, không đi làm để đi bầu cử. Cán bộ thôn yêu cầu tôi phải đeo khẩu trang, bầu cử xong đi về, không ở lại đông người. Tôi rất vui khi đã thực hiện xong việc bỏ phiếu bầu cử”. Ông Zơ Râm Thức - một người khuyết tật tại thôn Đắc Tà Vâng nói rằng rất vui khi thùng phiếu phụ được mang đến tận nhà để ông bỏ phiếu bầu cử.

Ông Tơ Ngôl Vứt - Bí thư Đảng ủy xã Đắc Tôi cho biết: “Qua kiểm tra cả 4 khu vực bỏ phiếu ở 4 thôn của xã, cử tri của xã hôm nay đi bầu cử đông đủ. Toàn xã có 16 trường hợp người già, khuyết tật và sinh viên, người đi làm ăn xa ở Đà Nẵng về cách ly tại nhà đều được các Tổ bầu cử mang thùng phiếu đến tận nhà. Tất cả đều thực hiện đảm bảo quy trình an toàn phòng chống dịch bệnh”.

Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác bầu cử sớm ở xã Đắc Tôi, ông Trần Xuân Vinh - Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh nhận xét: “Các khu vực bỏ phiếu đã thực hiện đầy đủ quy định về trang trí, chuẩn bị thùng phiếu tại điểm chính, thùng phiếu phụ mang đến nhà cho cử tri bỏ phiếu bầu cử. Cử tri đi bầu cử đảm bảo an toàn, đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách, cử tri thuộc diện cách ly do đi làm ăn xa, đi học về cũng được thực hiện quyền công dân khi các Tổ bầu cử mang thùng phiếu đến tận nơi. Bầu cử sớm ở xã Đắc Tôi đã diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy định”.

Đắc Pring, cử tri lo trước

Sáng 16.5 thời tiết ở Đắc Pring rất đẹp. Trong ánh nắng sớm, cử tri hồ hởi chờ đợi thực hiện quyền bỏ phiếu. Công tác phòng chống dịch được thực hiện đảm bảo. Cử tri bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước lúc vào khu vực bỏ phiếu. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca - Phó Chủ tịch UBBC tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Thái Bình lần lượt dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu thuộc thôn 48 và 49A.

Tại khu vực bỏ phiếu số 4 ở thôn 48 (xã Đắc Pring), sau lễ khai mạc, cả 246 cử tri của thôn 48 bắt đầu tham gia bỏ phiếu. Không khí tại khu vực bỏ phiếu diễn ra khá khẩn trương và hết sức nghiêm túc. Người dân đứng chờ, giãn cách trước phòng bỏ phiếu để chờ đến lượt bỏ phiếu. Cử tri lần lượt vào khu vực bỏ phiếu nhận phiếu bầu và bỏ phiếu bầu. Tại đây, ngoài cử tri của thôn, có 5 cử tri vãng lai là công nhân một doanh nghiệp thi công đường giao thông trên địa bàn.

Không khí bầu cử sớm ở vùng cao Nam Giang. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Cử tri vãng lai Đinh Bảo Tâm (SN 1994, quê Quảng Bình) bộc bạch: “Tôi hết sức bất ngờ vì được chứng kiến không khí bầu cử sôi nổi, vui tươi tại địa phương xã Đắc Pring. Dù phải xa quê hương nhưng tôi vẫn được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại xã biên giới Đắc Pring”.

Đặc biệt, từ mấy ngày trước, nhiều cử tri cụm dân cư Pêtapóc đã có mặt tại trung tâm xã Đắc Pring để chờ ngày bầu cử vì điều kiện cách trở. Cử tri Kring Dưỡng (SN 2001) chia sẻ: “Tôi rất xúc động vì lần đầu tham gia bỏ phiếu được chứng kiến không khí hồ hởi, vui tươi, rộn ràng của ngày hội bầu cử. Do điều kiện cách trở nên trước đó một ngày tôi đã ra trung tâm xã, ở nhà người thân để tham gia bầu cử đúng thời gian, quy định”.

Chơ Chun suôn sẻ

Sáng 16.5, cả 623 cử tri ở xã Chơ Chun đã nô nức đến 3 điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã để thực hiện quyền bầu cử. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân dự khai mạc và chỉ đạo, kiểm tra bầu cử tại Chơ Chun.

Tại thôn Blăng, từ 6 giờ sáng, đồng bào đã tề tựu về điểm bỏ phiếu số 1 để chờ thực hiện quyền bầu cử. Cử tri Riáh Thị Thu Sương (19 tuổi) chia sẻ, đây là lần đầu tiên được thực hiện quyền bầu cử nên vừa phấn khởi, vừa hồi hộp. Thu Sương hy vọng những lá phiếu của mình cũng như nhân dân trên địa bàn xã sẽ giúp chọn ra được người đại biểu có năng lực, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng từ nhân dân.

Do diễn ra trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngành y tế huyện Nam Giang cũng chi viện thêm nhân lực để đo thân nhiệt, túc trực ứng phó các sự cố phát sinh cùng nhân viên y tế địa phương. Ghi nhận tại buổi sáng bầu cử, UBBC xã Chơ Chun đã thực hiện giãn cách người dân theo đúng quy định từ lúc đặt chân đến điểm bỏ phiếu, trong thời gian chờ đợi và cả trong phòng bỏ phiếu.

Là xã xa xôi nhất trong số 6 xã được thực hiện bầu cử sớm ở huyện Nam Giang, UBBC xã Chơ Chun đã sớm vào cuộc thực hiện tuyên truyền sâu rộng để bà con hưởng ứng ngày hội bầu cử.

Ông Riah Peel - Chủ tịch UBND xã Chơ Chun cho biết, do đặc thù địa bàn rộng, cư dân ở thưa thớt nên UBBC xã đã tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhiều thứ tiếng. Nhờ đó, toàn bộ cử tri địa phương nắm bắt được thông tin, đến địa điểm bầu cử từ rất sớm. Và đến 9 giờ sáng tất cả cử tri đã hoàn tất bỏ phiếu bầu.