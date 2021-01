Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa: “Mong cái tết sắp đến bà con đỡ vất vả hơn” (clip)

(QNO) - Sáng 14.1, bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cùng đoàn công tác có buổi thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại do bão lũ tại xã Phước Thành (Phước Sơn).

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng nhà tài trợ trao quà người dân xã Phước Thành. Ảnh: T.C

Tại Huyện ủy Phước Sơn, sau khi nghe lãnh đạo huyện thông tin về tình hình thiệt hại, công tác chăm lo đời sống cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc với chính quyền và đặc biệt là đồng bào vùng cao Phước Sơn.

“Qua những thông tin trên truyền thông, đoàn chúng tôi rất mong muốn trực tiếp thăm, chia sẻ, động viên bằng trách nhiệm, tình cảm và tấm lòng với bà con. Mong rằng với ý chí, truyền thống vượt khó của quê hương, bằng sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng, bà con sẽ sớm có chỗ ở ổn định, đàng hoàng, an toàn hơn” - bà Trương Mỹ Hoa nói.

Ngoài thăm và tặng quà lần này, đoàn cũng sẽ khảo sát vận động tài trợ học bổng từ Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Theo bà Trương Mỹ Hoa, quỹ học bổng và câu lạc bộ này sẽ chung tay, chia sẻ nhiều hơn với địa phương trong thời gian đến.

Ngoài 100 suất quà tặng đồng bào xã Phước Thành, ngày mai (15.1) đoàn tiếp tục trao 100 suất cho đồng bào xã Phước Lộc. Ảnh: T.C

Thăm bà con tại xã Phước Thành, bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ, đến tận nơi, có thấy và gặp mới hiểu hết những khó khăn, vất vả mà bà con đang trải qua. Tết đang đến gần nhưng nhiều gia đình nay thiếu vắng người thân, nhà cửa hư hỏng, bị chôn vùi, phía trước còn nhiều gian khó.

“Đoàn công tác mong muốn những phần quà này có thể san sẻ bớt những vất vả, góp một chút từ tấm lòng của đoàn nhằm giúp cho bà con bớt gian khó trong thời gian đến. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng các tổ chức, cá nhân, mong cái tết sắp đến bà con đỡ vất vả hơn, có thêm nghị lực, tinh thần để xây dựng lại nhà mình, làng mình” - bà Trương Mỹ Hoa nói.

Bà Trương Mỹ Hoa gửi lời chia sẻ và mong muốn người dân sớm ổn định đời sống, đón một cái tết đỡ vất vả hơn. Ảnh: T.C

Bà Trương Mỹ Hoa cùng đại diện Công ty TNHH Dệt may Nguyên Dung đã trao 100 suất quà cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai tại xã Phước Thành. Ngoài ra, Công ty CP Tập đoàn giáo dục quốc tế Nam Việt trao 5 suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng. Đoàn công tác cho biết cũng sẽ có 100 suất quà do Công ty TNHH Dệt may Nguyên Dung trao tặng đồng bào xã Phước Lộc vào ngày mai (15.1).

Mời bạn đọc xem clip:

Your browser does not support the video tag.

* Chiều cùng ngày, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng đoàn công tác có buổi gặp gỡ, động viên 150 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đây là các lực lượng trực tiếp tham gia công tác cứu hộ cứu nạn, giúp dân trong bão lũ.

Bà Trương Mỹ Hoa tặng quà cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ cứu nạn trong đợt mưa lũ cuối năm 2020. Ảnh: T.C

Bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ sự xúc động khi được gặp gỡ các cán bộ, chiến sĩ - những người đã có nhiều ngày lăn xả vì dân, dầm mình trong mưa rét, bão lũ để lo cho dân, vừa tìm kiếm người mất tích, vừa giúp dân ổn định đời sống sau thiên tai.

“Thay mặt cho những đồng bào ở xa, tôi muốn đến tận nơi để gặp gỡ, tâm sự, gửi một chút tấm lòng sẻ chia và tri ân đến các đồng chí - những người đã quên mình vì đồng bào trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Tôi đã đến xã Phước Thành, là vùng sạt lở, chứng kiến mức độ tàn phá khủng khiếp của thiên tai, nên càng hiểu hơn về nỗi vất vả của các đồng chí, hiểu được nghĩa tình quân dân khắng khít. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng nhất, đẹp nhất trong những ngày qua, chạm tới trái tim chúng tôi và đồng bào cả nước” - bà Trương Mỹ Hoa nói và gửi gắm niềm tin, gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ và gia đình.

Dịp này, bà Trương Mỹ Hoa trao 150 suất quà từ sự tài trợ của Công ty TNHH Dệt may Nguyên Dung cho cán bộ, chiến sĩ tham dự buổi gặp mặt.