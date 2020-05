Nhiều địa phương tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

(QNO) - Hôm nay 8.5, Đảng bộ thị trấn Hương An (Quế Sơn) tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Đây là địa phương được Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Sơn chọn tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm cho 12 xã, thị trấn còn lại.

Quang cảnh phiên chính thức Đại hội Đảng bộ thị trấn Hương An lần thứ IV diễn ra hôm nay 8.5. Ảnh: V.S

Xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, những năm qua các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Hương An thường xuyên quan tâm giáo dục, bồi dưỡng các quần chúng ưu tú để tạo nguồn cho Đảng. Trong 5 năm qua, toàn Đảng bộ kết nạp được 69 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên hiện nay lên 291 đồng chí, tham gia sinh hoạt tại 12 chi bộ.

Nhờ nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhiệm kỳ qua lĩnh vực kinh tế của Hương An có bước phát triển mạnh mẽ. Theo thống kê, năm 2019 tổng giá trị ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt hơn 532,5 tỷ đồng, tăng gần 186% so với năm 2015; giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt 269,5 tỷ đồng, tăng hơn 108% so với năm 2015.

Những năm qua, lĩnh vực sản xuất công nghiệp của Hương An phát triển mạnh đã tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động. Ảnh: V.S

Trong 5 năm qua, bằng nhiều nguồn vốn huy động, thị trấn Hương An đã đầu tư hơn 600 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với năm 2015; hiện nay tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,87%, giảm gần 2,3% so với đầu nhiệm kỳ...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Hương An khóa IV gồm 15 đồng chí, ông Đinh Văn Châu tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Sáng 8.5, Đảng bộ xã Tam Quang (Núi Thành) tổ chức Đại hội lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Tam Quang là xã vùng biển, trong 5 năm qua, các ngành kinh tế phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng khá, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt so với Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV đề ra. Tổng giá trị sản xuất năm 2019 ước đạt hơn 512,6 tỷ đồng, tăng 1,65 lần so với đầu nhiệm kỳ; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 39,5 triệu đồng, tăng 1,46 lần so với năm 2015.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng; quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường; công tác xây dựng chính quyền được chú trọng; hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên; công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả.

Cùng ngày, Đảng bộ các xã Tam Tiến, Tam Anh Nam cũng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Như vậy, đến nay Núi Thành có 9/17 đảng bộ xã, thị trấn hoàn thành tổ chức đại hội.

* Ngày 6 và 7.5 đã diễn ra Đại hội Đảng bộ thị trấn Trà My (Bắc Trà My) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Đây là đảng bộ được huyện chọn đại hội trước để rút kinh nghiệm.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ thị trấn Trà My lần thứ XII. Ảnh: S.L

Trong 5 năm qua, Đảng bộ thị trấn Trà My đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả lĩnh vực. Trong đó, ưu tiên chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ. Hơn 300 cơ sở sản xuất kinh doanh mới được thành lập, nâng tổng số lên 1.100 cơ sở; tổng giá trị sản xuất đạt hơn 230 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế 80% là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và 20% là nông nghiệp, ngành nghề khác.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt hơn 28 triệu đồng, tăng 13 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 13,08% xuống còn 3,7%. Đáng chú ý trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn Trà My đã xây dựng thành công đô thị văn minh, vận động gần 300 hộ dân hiến hơn 6.500m2 đất đai, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc trị giá hàng chục tỷ đồng để mở rộng các tuyến đường nội thị.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Trà My nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: S.L

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Trà My nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí, ông Trương Đình Tuyết tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025.