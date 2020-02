Nỗ lực phòng chống, không lơ là với dịch bệnh corona

Dịch vi rút corona: Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu

QUỐC HƯNG | 31/01/2020 - 16:01

(QNO) - Như đã thông tin, rạng sáng 31.1 (giờ Việt Nam), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút corona mới (2019- nCoV) gây ra. Thống kê đến sáng cùng ngày, có ít nhất 213 người tử vong do vi rút corona trong tổng số gần 10.000 trường hợp nhiễm bệnh tại Trung Quốc.